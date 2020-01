Réforme des retraites : «Un nouveau système plus compliqué et inégalitaire»

L'Institut de la protection sociale (IPS) a été l'un des premiers à avoir évalué l'impact de la réforme des retraites telle que présentée par Jean-Paul Delevoye, l'ex-commissaire aux retraites. C'est l'IPS qui a ainsi révélé que, sans correction, les femmes seraient de grandes perdantes de la réforme. Aujourd'hui, son président, Bruno Chrétien, dresse un bilan des concessions faites aux différents régimes spéciaux, et analyse ce qui devrait en sortir, le 24 janvier prochain, jour de présentation du projet de loi.Diriez-vous que les régimes spéciaux ont gagné la bataille contre le système de retraite « universel » voulu par le président Macron ?BRUNO CHRÉTIEN. C'est compliqué à dire car le match n'est pas terminé. Ce qui est clair déjà, c'est que ces régimes ont réussi à imposer leur spécificité. Tout le projet bâti pendant la campagne des présidentielles sans études techniques sérieuses, tout le travail réalisé ensuite s'est affaissé dès qu'il a été confronté aux réalités du terrain. Ces exceptions accordées aux pilotes, aux policiers, aux enseignants, aux danseurs de l'Opéra... sont autant de brèches qui vont pousser à détricoter l'ensemble du dispositif prévu. Le président Macron dans son discours à Rodez, l'avait bien pressenti quand il a expliqué que s'il acceptait la moindre exception, c'est tout le dispositif qui serait fragilisé. On en est pourtant là.Faut-il s'attendre à d'autres concessions ?On entre dans le détail, dans le dur de la réforme. Beaucoup de catégories professionnelles vertueuses vont manifester leur mécontentement face aux exceptions accordées à des régimes déficitaires. Les professions libérales, comme les avocats, les comptables, les médecins... ne vont pas manquer de mettre en avant la bonne gestion de leurs régimes autonomes. D'ailleurs, ils dénoncent déjà la mainmise de l'Etat sur leur trésor de guerre. Il y a aussi les ...