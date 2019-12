Réforme des retraites : revivez le discours d'Édouard Philippe

L'essentiel :Édouard Philippe avait promis des annonces « claires », pour autant, elles ne satisfont pas les syndicats.Ce grand oral devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) intervenait alors que la grève est toujours très suivie en ce 7e jour de mobilisation, notamment dans les transports.Le Premier ministre a balayé tous les sujets, sans détailler, que nous vous résumons en dix points. LIRE AUSSI > Age pivot, entrée en vigueur... Les dix points à retenir des annonces d'Édouard Philippe VIDÉO. Réforme des retraites : le point sera garanti dans la loi Revivez les annonces d'Edouard Philippe :13h40. Ce direct est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le relire si vous en avez envie.13h30. Colère à la CGT. « Le gouvernement s'est moqué du monde », réagit le patron de la CGT Philippe Martinez.13h28. Vallaud abonde. « Les Français devront donc travailler plus ou gagner moins. Age pivot inadmissible et en plus projet insuffisant sur le volet social, pénibilité, fonction publique... Pour nous c'est toujours non », tempête le porte-parole du Parti socialiste Boris Vallaud. Les français devront donc travailler plus ou gagner moins. Age pivot inadmissible et en plus projet insuffisant sur le volet social, pénibilité, fonction publique... pour nous c'est toujours non.-- Boris VALLAUD (@BorisVallaud) December 11, 2019 13h27. C'est « non » pour Faure. Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure refuse la réforme : « Allongement de la durée de cotisation, rien ou presque sur la pénibilité, toujours le flou sur les transitions... partenaires sociaux piétinés... C'est NON ! » Allongement de la durée de cotisation, rien ou presque sur la pénibilité, toujours le flou sur les transitions... partenaires sociaux piétinés... c'est NON ! #Edouardphilippe #Retraites #reformesdesretraites-- Olivier Faure (@faureolivier) December 11, 2019 13h25. « Une ligne rouge a été franchie ...