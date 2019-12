Réforme des retraites : Philippe Martinez et la CGT en quête du leadership

Depuis le début du bras de fer sur la réforme des retraites, il est de tous les défilés, en tête de cortège, sous l'œil des caméras. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, réélu à la tête de son syndicat en mai dernier, prévient depuis des mois : « Nous tiendrons jusqu'au retrait ».Nulle surprise, donc, à ce que le chef de file des syndicats contestataires se retrouve à nouveau dans la rue ce mardi 17 décembre pour demander le maintien du système actuel de retraites et l'abandon pur et simple par le gouvernement du projet de régime universel par points.Trouver un second soufflePour la CGT, longtemps premier syndicat de l'Hexagone avant de céder fin 2018 cette place convoitée aux réformateurs de la CFDT, ce conflit pourrait bien être l'occasion de trouver un second souffle. Car entre la perte structurelle de ses adhérents et la crise des Gilets jaunes qui a éclaté en 2018 en dehors de toute organisation syndicale, les temps sont durs à Montreuil (Seine-Saint-Denis), siège de la centrale. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : une semaine à quitte ou double pour les syndicats« La CGT entend évidemment retrouver son leadership lors des blocages et manifestations de rue. Elle veut demeurer la première dans la fonction tribunitienne. Elle joue également un rôle de leader dans l'intersyndicale qui s'est mise en place dans cette contestation », analyse Dominique Andolfatto, politologue à l'université de Bourgogne Franche-Comté, spécialiste du syndicalisme.Toujours prompt à appeler à la manifestation, cette fois-ci dans le cadre d'une intersyndicale aux côtés de Force ouvrière et Solidaires, Philippe Martinez estime même que cet épisode pourrait lui permettre d'enregistrer « un pic d'adhésions », comme il le confiait début décembre au Journal du Dimanche. De là à penser que le conflit social en cours peut renverser le déclin historique de son syndicat ? Rien n'est moins ...