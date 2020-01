Réforme des retraites : les jours passent et c'est toujours l'impasse

Trente-sixième jour de grève contre la réforme des retraites et un constat : c'est l'impasse. Le triptyque semble insoluble. D'un côté, les opposants à la réforme - CGT, FO, CFE-CGC, FSU et Solidaires - refusent, philosophiquement, le principe même d'une réforme des retraites par points. De l'autre, les réformistes CFDT et Unsa sont prêts à compromis, à la condition que l'âge pivot de 64 ans soit abandonné. Enfin, l'exécutif, a fait de la réforme qui uniformise les 42 régimes actuels et de son équilibre financier, deux marqueurs non négociables de son action.Bref, usagers du rail et des transports en commun, si vous espériez retrouver fissa une vie normale, il faudra encore attendre ! Car ceux qui pariaient sur un essoufflement du mouvement, ne pourront pas ignorer qu'il y avait ce jeudi plus de 200 cortèges en France et une réelle combativité dans la rue.Si la mobilisation est loin d'avoir été massive, elle n'a pas non plus connu de reflux. Selon le ministère de l'Intérieur, 452 000 personnes ont manifesté ce jeudi dans toute la France, dont 56 000 à Paris. Du côté syndical, on a comptabilisé 1,3 million dans tout le pays et 370 000 dans la capitale. Soit mieux que la manifestation interprofessionnelle du 10 décembre, mais moins bien que les trois autres.« Si les partenaires sociaux trouvent une solution, on prend »Pire, la mobilisation à la SNCF a même connu un regain d'énergie. Avec 32,9 % de grévistes au sein de la compagnie, cette journée de jeudi constitue le taux le plus élevé depuis la journée du 5 décembre (55,6 %) juste devant celle du 17 décembre (32,8 %). Quant à la RATP, les perturbations restent importantes.À Matignon, on s'emploie à faire mentir le sentiment, prégnant, d'une situation au point mort. Comment trouver un accord avec les syndicats réformistes, tout en maintenant l'âge pivot à 64 ans ? « Il y a la place pour un accord, à condition que chacun fasse un pas ...