Réforme des retraites : les députés entérinent l'âge d'équilibre

Les membres de la commission spéciale ont voté le maintien de l'âge légal de départ à 62, tout en validant la "notion importante" d'âge à atteindre pour un départ à taux plein. La droite déplore une mesure d'affichage, tandis qu'à gauche, les communistes dénoncent une "demi-vérité".

Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat aux retraites, le 14 janvier 2020 ,à l'Assemblée nationale ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On assume l'âge d'équilibre, parce qu'il n'y a pas d'argent magique". Le rapporteur du projet de loi sur les retraites Jacques Maire a défendu la décision de la commission spéciale sur les retraites, qui a adopté lundi 10 février l'article entérinant le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, tout en retenant la notion d'âge d'équilibre pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Le député de la majorité, qui faisait ses premiers pas en commission, a confirmé que l'exécutif n'avait pas choisi de "revenir sur l'âge légal", tout en "assumant" la notion de l'âge d'équilibre, s'attirant les critiques de tous bords.

"C'est la vérité si je mens cet article"

Les oppositions de gauche n'ont ainsi pas manqué de dénoncer "l'obsession principale" du gouvernement de "reculer l'âge de départ à la retraite" comme l'a affirmé le chef de file socialiste Boris Vallaud, rejoint par le communiste Pierre Dharréville qui a déclaré que c'était "la ligne de force" du texte. "Vous donnez le choix entre le chômage ou la décote, c'est à dire entre la petite vie ou la petite vie" s'est exclamé Boris Vallaud. "C'est la vérité si je mens cet article" a lancé le communiste Sébastien Jumel.

La droite a fustigé elle le manque de "courage" du gouvernement, qui "n'ose pas affronter le problème de la retraite, qui est celui de l'âge", selon Eric Woerth. Marie-Christine Dalloz a également appelé à avoir le "courage" de prendre une "vraie mesure d'âge".

La "marcheuse" Catherine Fabre a elle défendu "la liberté" de pouvoir choisir, notion que le rapporteur avait également défendu. Sa collègue Cendra Motin a rappelé que le "projet est de garantir l'âge légal à 62 ans et de permettre aux gens de partir avant ou après" . Le secrétaire d'Etat Laurent Pietraszewski a lui mis en avant "l'ambition de permettre aux Français de pouvoir travailler un peu plus". Les députés ont également adopté l'article 24, qui permet une "transition" de l'emploi vers la retraite, et qui permet le cumul d'une activité et de la retraite .

Il restait quelques 14.000 amendements en discussion lundi soir, avant la dernière journée d'examen consacrée au projet de loi ordinaire mardi. La commission spéciale devrait constater mardi soir, après neuf jours consécutifs de travaux laborieux, qu'elle ne peut achever l'examen du volet principal de la réforme dans le temps imparti, une situation inédite.