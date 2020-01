Réforme des retraites : les avocats ne désarment pas

L'événement est inédit : une ministre de la Justice chahutée par les avocats. Ce mercredi, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a essuyé un accueil plus qu'hostile à Caen (Calvados), où 70 avocats ont jeté leur robe noire à ses pieds. Depuis lundi, les 70 000 avocats de France sont en grève contre la réforme des retraites. Un mouvement appelé à s'intensifier : ce mardi, le barreau de Paris, le plus important avec 30 000 avocats, a voté la reconduction de la grève jusqu'au 14 janvier inclus, tandis que le portail d'entrée du palais de justice de Nice (Alpes-Maritimes) a été cadenassé par des grévistes ce mercredi.L'assemblée générale mensuelle du Conseil national des barreaux (CNB), qui se tiendra vendredi, devrait déboucher sur une nouvelle condamnation de la réforme. Et samedi, le collectif SOS Retraites, formé à l'initiative des avocats et représentant 16 professions (experts-comptables, médecins, infirmiers...) et un million d'actifs, appelle à une manifestation commune à Paris.Des cotisations doublées et une pension minorée« Nous sommes rarement en grève, et cela nous coûte, mais nous sommes dans un état d'exaspération totale », assène Me Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, instance représentative de la profession, qui refuse catégoriquement de voir son régime disparaître au profit du régime universel voulu par le gouvernement.Actuellement, les avocats cotisent pour leur retraite à hauteur de 14 % à la Caisse nationale des barreaux de France (CNBF), touchent une pension minimale de 1450 euros mensuels. Leur caisse, excédentaire, reverse 100 millions d'euros par an au titre de la solidarité entre les caisses. Dans le régime universel, leur taux de cotisation serait doublé à 28 %, et la pension minimale tomberait à 1000 euros.La profession critique un projet qu'elle juge dogmatique : « La réforme, qui se veut égalitaire, crée des inégalités, puisqu'on ne peut confondre ...