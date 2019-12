Réforme des retraites : les 9 questions auxquelles Edouard Philippe va devoir répondre

Mais qu'est-ce qui attend les futurs retraités ? Un premier coin du voile sur la réforme des retraites sera levé ce lundi 9 décembre, à 15h30, par le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, suivie mercredi d'un exposé détaillé par le Premier ministre, Edouard Philippe. Après dix-huit mois de réflexions, concertations et tergiversations, les Français vont enfin savoir ce que le gouvernement réserve à leur régime de retraite. D'ici-là, les questions se bousculent et il n'est pas certain que toutes les réponses attendues soient connues. Revue de détail des inquiétudes et incertitudes.1. Quel âge de départ ?Emmanuel Macron l'a dit alors qu'il était encore candidat à la présidentielle et l'a répété plusieurs fois depuis : pas question de toucher à l'âge légal de départ en retraite qui devrait être maintenu à 62 ans.2. Âge pivot de départ ou durée légale de cotisation ?A côté de l'âge légal, il y a l'âge pivot, celui à partir duquel chacun pourra partir avec une pension à taux plein. Aujourd'hui, c'est, selon les cas, 63 ans, voire 67 ans. Jean-Paul Delevoye a préconisé dans son pré-rapport de juillet 2019 de porter cet âge pivot à 64 ans pour tous. Ceux qui partiraient plus tôt subiraient une décote. Jugé « injuste » par les syndicats, ce dispositif permettrait de retarder les dépenses de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à laquelle il manquera autour de 9 milliards d'euros en 2025 pour boucler son budget annuel, selon le Conseil d'orientation des retraites (COR). Mais le président Macron s'oppose à un âge pivot pour tous, préférant le système actuel, quitte à renégocier avec les partenaires sociaux un allongement de la durée légale de cotisation. Option qui permettrait aux actifs précoces de partir dès 62 ans ou 63 ans, avec pension complète, en préservant les comptes de la Sécu.