Réforme des retraites : "Le 5 décembre, il y aura probablement une grève suivie", reconnaît Jean-Baptiste Djebbari

Invité d'Europe 1 vendredi matin, le secrétaire d'État aux Transports a assuré qu'il préparait "en amont les mesures de prévention" pour faire à la grève du 5 décembre, qui s'annonce très suivie.

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l'Élysée, le 13 novembre 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à la réforme des retraites, la mobilisation du 5 décembre s'annonce très suivie , notamment dans les transports en commun. Les trois principaux syndicats de la SNCF - CGT, Unsa, SUD - appellent à une grève reconductible à partir du 5 décembre, comme les trois syndicats représentatifs de la RATP - Unsa, CGT, CFE-CGC -, qui veulent défendre le régime spécial de la régie.

"Le 5 décembre, il y aura probablement une grève suivie", a reconnu le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari vendredi 15 novembre sur Europe 1. "Donc nous devons prendre en amont les mesures de prévention. Ça se prépare, et nous le faisons avec les entreprises concernées. Et nous maintenons le dialogue social", a-t-il également assuré.

"Et puis effectivement, il y aura un mois de janvier, un mois de février, il y aura toujours ces entreprises qui devront bien fonctionner, qui devront être debout. Mois c'est ça qui me tient, et qui m'intéresse dans cette séquence", a-t-il ajouté. "Il faut avoir un dialogue social qui soit de qualité avant le 5 décembre" , a-t-il martelé.

"Sur des sujets extrêmement concrets, ouverture à la concurrence, les petites lignes, je pense qu'il faut tracer les perspectives d'avenir. Nous travaillons actuellement, je leur dis exactement où nous en sommes", a assuré M. Djebbari. "Sur la réforme des retraites, nous dirons les choses telles que le gouvernement veut les porter. S'agissant des mesures transversales ou du système qui sera adopté in fine, c'est bien le président de la République et le Premier ministre qui s'exprimeront. C'est aussi ce que je leur ai dit et c'est comme ça que cela va se passer", a-t-il poursuivi.