Réforme des retraites : la mobilisation s'étend

Cheminots, gaziers, électriciens, agent de la RATP, hospitaliers ou encore enseignants... tour d'horizon des mobilisations attendues avec, en point d'orgue, une nouvelle journée nationale d'actions et de manifestations le 17 décembre.SNCF. Tous les syndicats appellent à amplifier la grève. Reste à savoir si les cheminots épargnés par la réforme vont continuer à se mobiliser. Ce mercredi, le taux de gréviste à la SNCF est tombé à 15,5 %, dont 73,5 % de conducteurs. Reste que ce jeudi matin sur France Info, Laurent Brun secrétaire général de la CGT cheminots prévient : « Pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison, avant ça. Le dialogue est au point mort tant qu'on maintient une réforme dont personne ne veut. » VIDÉO. Retraites : les cheminots de la gare de Lyon reconduisent la grève RATP. Premier syndicat de l'entreprise, l'Unsa RATP appelle à la « mobilisation générale ». La grève des métros, bus et RER pourrait se poursuivre jusqu'à Noël, menace l'Unsa. Jeudi, une dizaine de lignes de métros resteront fermées, et il en sera sans doute de même vendredi, prévient la RATP.Transport routier. Finalement, ils partent en grève le 16 décembre à l'appel de la CFDT, syndicat majoritaire, FO, la CFTC, la CGC et la CGT. Les salariés du secteur prévoient des blocages et des ralentissements dans toute la France.Hôpitaux. La veille du discours du Premier ministre, les internes avaient déjà rejoint le mouvement national des hôpitaux, en grève depuis mars dernier, en lançant une « grève illimitée ». Le syndicat d'internes en médecine générale (Isnar-IMG) va lui aussi déposer un préavis de grève pour le 17 décembre, nouvelle journée d'action interprofessionnelle. VIDÉO. 4 questions qu'on se pose sur la réforme des retraites Enseignants. Une partie des syndicats appelle à une nouvelle journée d'action mardi prochain. « Nous espérons une grande mobilisation », ...