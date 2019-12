Réforme des retraites : la CGT débride les compteurs électriques de ménages en impayés

La CGT Energie a annoncé ce mercredi avoir rebranché des milliers de compteurs de familles présentant des retards de paiement. Une manière de protester contre la réforme des retraites. La société Enedis a indiqué qu'elle allait porter plainte.

Après les coupures de courant volontaires, les clients basculés en heures creuses, la CGT Energie a trouvé un nouveau moyen de se dresser face à la réforme des retraites. Dans les Pyrénées-Orientales, le syndicat a annoncé ce mercredi avoir débridé des milliers de compteurs nouvelle génération Linky qui limitaient l'approvisionnement en électricité de ménages ayant des retards de paiement.

« Si un usager a des factures en retard, on lui limite sa puissance, pour contraindre les usagers à payer leur facture. On n'a pas le droit de priver d'énergie des familles dans le besoin », a déclaré à l'AFP le secrétaire général de la CGT Energie dans les Pyrénées-Orientales, Xavier Charreyron.

Enedis va porter plainte

La société ENEDIS (ex-ERDF) a déploré que « 70 concentrateurs (avaient) subi des actes de malveillance » et annoncé qu'elle allait déposer plainte.

Les concentrateurs concernés alimentaient plusieurs milliers de foyers, qui n'ont subi aucune coupure de courant, assure Enedis. L'entreprise précise que si des baisses de puissance sont opérées, c'est à la demande des fournisseurs d'électricité comme EDF, Direct Energie, etc...

« On en est là, à jouer au chat et à la souris, car il n'y a plus de dialogue social. La précarité énergétique se développe, c'est grave », poursuit le syndicaliste.