Réforme des retraites : l'argument de l'allongement de l'espérance de vie "n'existe plus" pour la CFE-CGC

"Cet argument n'existe plus puisque l'espérance de vie, elle, a reculé en France", a martelé le syndicaliste.

François Homméril à Paris, le 26 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

L'argument selon lequel il faudrait travailler plus parce que l'espérance de vie augmente "n'existe plus" a déclaré le président de la CFE-CGC, François Hommeril, qui s'est dit opposé vendredi 2 avril à une réforme des retraites qui viserait à diminuer le volume des pensions.

"Quand Bruno Le Maire parle de relancer un dispositif dont le seul objectif sera de diminuer le volume des pensions d'une manière globale parce que certains ont considéré que 13, 14 ou 15% du PIB c'est trop, je serai forcément toujours en désaccord", a déclaré François Hommeril sur BFM Business .

"Toutes les réformes qui ont été faites depuis 15 ans sur la retraite (...), toujours on nous ressert le même argument, (...) 'l'espérance de vie augmente dont il faut travailler plus longtemps' (...). Cet argument n'existe plus puisque l'espérance de vie, elle, a reculé en France", a ajouté François Hommeril.

"Elle recule depuis trois ans au États-Unis, elle est stable dans tous les pays de l'OCDE , donc on va en terminer avec cet argument-là", a-t-il plaidé.

Selon l'Insee, sous l'effet du Covid-19, l'espérance de vie à la naissance a atteint 85,2 ans pour les femmes en 2020 (en baisse de quasiment cinq mois) et 79,2 ans pour les hommes (en baisse de six mois), soit une baisse bien plus forte que celle observée en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale.