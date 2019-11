Réforme des retraites : Jean-Pierre Raffarin craint un risque de "ruptures irréparables"

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a défendu mardi "les avancées majeures" portées par l'exécutif dans le cadre de la réforme des retraites. Il a toutefois appelé au dialogue et à l'apaisement.

Jean-Pierre Raffarin le 11 mai 2019 à Paris, lors d'un meeting de la liste Renaissance (LREM) pour les européennes. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

S'"il faut pouvoir avancer", "le problème c'est de le faire à un rythme qui ne provoque pas des ruptures irréparables". Sur RTL mardi 26 novembre, Jean-Pierre Raffarin a déploré les "incendies de banques" et de voitures lors des manifestations. L'ancien Premier ministre qui avait essuyé des grèves contre la réforme des retraites en 2003 portée par le ministre des Affaires sociales François Fillon, "pense toujours" que "ce n'est pas la rue qui gouverne", comme il l'avait déclaré à l'époque, a-t-il dit sur RTL. Il a toutefois mis en garde le gouvernement qu'il appelle à jouer l'apaisement.

Avec cette nouvelle réforme des retraites , "le gouvernement a raison de faire en sorte qu'il y ait des avancées majeures qui soient acquises", dans "une recherche d'équilibre" et d'"une forme de justice en fonction du travail des uns et des autres", a-t-il défendu. Mais il faut selon lui faire " peut-être dans ce quinquennat une partie de la réforme, et dans l'autre quinquennat une autre partie de la réforme" , conseille-t-il.

Ne pas faire des cheminots "des parias"

Après les propos d'Emmanuel Macron contre la journée de grève du 5 décembre jugée comme "une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux" de retraite, Jean-Pierre Raffarin estime qu'"il faut apaiser, essayer de dialoguer, faire en sorte que les uns et les autres ne se sentent pas humiliés ". L'ancien Premier ministre recommande de "ne pas accuser les gens" d'"avantages" qui sont le résultat de "lois de l'histoire". Les "cheminots ont des avantages" sur le plan de la retraite mais "aussi des handicaps sur d'autres" plans, a-t-il ainsi noté. "Ce n'est pas parce qu'une situation historique à un moment leur est en partie favorable qu'il faut faire de ces gens-là des parias".

Jean-Pierre Raffarin avait annoncé en octobre quitter Les Républicains. Il n'avait toutefois pas rejoint le parti présidentiel, même s'il considère la politique d'Emmanuel Macron comme "globalement la meilleure que le pays peut avoir".