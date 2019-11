Réforme des retraites : «Je ne transigerai pas sur l'objectif», annonce Delevoye

A moins d'un mois de l'appel à la mobilisation et à la grève reconductible lancé pour le 5 décembre par la CGT, FO, FSU et Solidaires contre la réforme dont il a la charge, Jean-Paul Delevoye, 72 ans, Haut-commissaire aux retraites, s'il dit ressentir « l'inflammabilité de l'opinion », garde le cap d'une réforme qui sera « votée en juin 2020 ». Il considère également que « les corporatismes sont aujourd'hui un facteur de fragmentation de la société française ».Quel est précisément le calendrier de la réforme ? On est un peu perdu : le projet de loi sera-t-il voté avant ou après les municipales de mars 2020 ?JEAN-PAUL DELEVOYE. Les choses sont claires. Quand le président de la République m'a demandé de mettre en place un système universel des retraites, il a été acté une période longue de concertation citoyenne en deux étapes : d'abord l'élaboration d'un rapport sur les principes et la faisabilité puis, à partir de ce rapport, le Premier ministre a fixé un cap en disant que la loi serait votée en juin 2020.Ce calendrier ne bougera plus ?Je porte un projet de société qui concerne les 30 à 40 prochaines années. S'il y a des assouplissements nécessaires de quelques mois, cela ne pose aucune difficulté mais un projet aussi ambitieux ne souffre aucune interrogation de contingences électorales ou de timing politique lié aux municipales ou à la fin du quinquennat.Dans la majorité, beaucoup disent justement qu'une réforme comme celle-là aurait dû être faite au début du quinquennat !Pour une réforme classique de recul de l'âge de départ ou d'allongement de la durée de cotisation, j'aurais été le premier à dire qu'il fallait la faire tout de suite et en six mois. Là, la logique politique consistant à dire je décide et vous obéissez car j'ai la majorité et donc la légitimité, n'est pas du tout adaptée à un tel projet de société.Le mouvement social du 5 décembre ...