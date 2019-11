Réforme des retraites : «Il faut trancher les points majeurs avant le 5 décembre», demande Roux de Bézieux

Plus la date du 5 décembre s'approche et plus la situation sociale se tend. Après les syndicats à la RATP et la SNCF qui ont appelé à une grève reconductible, puis l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires pour une grève interprofessionnelle, voilà que des organisations d'Air France, d'EDF, mais aussi de professions libérales se joignent au mouvement pour protester contre le projet de réforme des retraites. Mais quel projet ?Après trois mois de concertations sur le sujet, le gouvernement n'a toujours pas dévoilé son jeu. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, aimerait le connaître. Et vite. Convié à Matignon comme les autres partenaires sociaux, il demandera lundi au Premier ministre de sortir de l'ambiguïté avant le début de la grève. Un flou qui, selon lui, contribue au climat social pesant du moment.Nous sommes à moins de quinze jours d'un mouvement social qui s'annonce dur. Vous fait-il peur ?GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX. Je n'imagine pas aujourd'hui de mouvement social de grande ampleur dans les entreprises privées, où la conflictualité est à son point le plus bas depuis une dizaine d'années. Des augmentations de salaires et la prime en début d'année ont facilité le climat social. Donc je ne vois pas, comme cela a pu être le cas pendant les grèves de 1995, une contagion dans le privé. Cela étant dit, chez les employeurs publics, notamment les transports, on craint une mobilisation dure. Les entreprises craignent surtout que si le mouvement se prolonge, cela empêche les salariés d'aller travailler. J'invite les employeurs à faire preuve de bienveillance avec eux.Le sujet des retraites est sur la table depuis des mois, mais les Français ne savent toujours pas ce qui va changer pour eux. Cela crée de l'anxiété. La comprenez-vous ? Le gouvernement est-il responsable de ce climat pesant ?Le sujet des retraites est anxiogène par essence. De nombreuses études le montrent : chez les ...