Réforme des retraites : entre syndicats et gouvernement, le face-à-face se poursuit

Ni essoufflement, ni amplification. Pour leur troisième grande journée d'action, la première à laquelle participait la CFDT, les syndicats n'ont pas eu à rougir de l'ampleur de la mobilisation. De Marseille à Lyon et de Toulouse à Brest, les cortèges étaient plutôt fournis. « C'est un franc succès », a claironné le patron de la CGT, Philippe Martinez qui a martelé sa revendication d'un retrait pure et simple de la réforme des retraites. Revendication soutenue à gauche, Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS) et Julien Bayou (EELV), tous trois présents dans le cortège parisien.Prière qui a peu de chance d'être exaucée. D'abord, le gouvernement, même fragilisé par la démission forcée de son « monsieur retraite », Jean-Paul Delevoye, a redit, par la voix d'Edouard Philippe, sa détermination à aller au bout. Ensuite, l'exécutif qui redoutait un regain de mobilisation a été rassuré par les décomptes officiels. Alors que la CGT revendiquait mardi soir 1,8 million de manifestants, dont 350 000 à Paris, où la police a procédé à une trentaine d'interpellations, le ministère de l'Intérieur avançait des chiffres de 615 000 personnes mobilisées en France dont 76 000 dans la capitale en nette baisse par rapport à la première journée du 5 décembre (806 000 manifestants dont 65 000 à Paris).« Le pari, c'est de lâcher des concessions »De plus, l'unité syndicale n'aura été que de façade. Laurent Berger a certes défilé à Paris, mais plusieurs centaines de mètres le séparaient du patron de la CGT. Et, histoire de marquer un peu plus ses distances, il s'est éclipsé assez vite. Le temps de rappeler son opposition, non au système à points, mais à l'âge pivot à 64 ans. « Si nous ne sommes pas entendus, nous serons là à nouveau en janvier », a-t-il lancé à l'attention de l'exécutif. Message reçu cinq sur cinq. Devant les députés LREM, Edouard Philippe s'est d'ailleurs ...