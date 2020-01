Réforme des retraites : Edouard Philippe lance la «conférence de financement»

Journée importante pour le gouvernement et son projet de réforme des retraites. Ce jeudi à 15 heures aura lieu le lancement de la « conférence de financement » entre l'Etat et les organisations syndicales (patronales et salariées) en présence du Premier ministre Edouard Philippe au Palais d'Iéna (Paris XVIe), à deux encablures du Trocadéro, là où siège habituellement le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).Pour sortir du blocage sur la question d'un « âge pivot » à 64 ans, un système de bonus-malus que le gouvernement voulait instaurer dès 2022 pour les générations proches de la retraite, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a proposé début janvier la tenue d'une « conférence de financement », à condition que le gouvernement retire ce point litigieux de son projet de loi. Idée retenue par l'exécutif, qui posa à son tour une condition : ce round de discussions -- rebaptisée « conférence des financeurs » et auquel va participer la Cour des comptes -- doit être bouclé fin avril et non cet été, comme le souhaitait la CFDT.Le calendrier est donc serré : les partenaires sociaux ont trois mois pour trouver comment équilibrer le régime de retraites pour la période 2022-2027. Soit 12 milliards d'euros à trouver par an, sachant que la France consacre chaque année environ 320 milliards d'euros au service des pensions.La CFDT réclame des avancées socialesCe mercredi, la CFDT, seul syndicat avec l'Unsa à soutenir le principe de la retraite par points, a fait connaître ses priorités. « Il faut d'abord qu'on réponde aux exigences de justice sociale, c'est une condition sine qua non pour avancer dans la conférence de financement », a martelé Laurent Berger lors d'une conférence de presse. Quelles sont ces « exigences » ? « Pénibilité, retraite progressive, minimum contributif et transitions pour les agents publics », a-t-il énuméré. Pour faire évoluer le projet de loi de la ...