Réforme des retraites : comment l'Agirc-Arrco a créé, sans vague, l'âge pivot

Et pourquoi ne pas s'inspirer de l'Agirc-Arrco ? Ces deux régimes de retraite complémentaire du secteur privé, qui ont fusionné le 1er janvier 2019, sont gérés non pas par l'Etat, mais par les partenaires sociaux qui ont signé le 30 octobre 2015 un accord national en passe de rééquilibrer ces deux régimes déficitaires.Trois syndicats de salariés, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, ainsi que, pour le patronat, le Medef, la CGPME et l'UPA se sont entendus sur une série de mesures et sur un objectif : économiser 6,6 milliards d'euros d'ici à 2022. Des mesures alors rejetées par FO et la CGT, qui ont déjà permis de renverser la vapeur au point qu'un retour à l'équilibre des comptes est prévu en 2020.Naissance d'un âge pivot à 63 ansL'accord de 2015 a mis tout le monde à contribution : salariés cotisants, entreprises et retraités. C'est ainsi que la date de revalorisation des pensions de retraite est passée du mois d'avril à celui de novembre et que les pensions n'ont plus été indexées sur l'inflation (jusqu'en 2019). C'est ainsi que les cotisations ont augmenté. Et c'est ainsi qu'à l'initiative du Medef, un système de bonus-malus s'est imposé avec mission d'inciter les salariés à repousser leur retraite. À l'époque, aucun syndicat n'y était favorable. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : les propositions de Richard Ferrand pour sortir de la crise« Le Medef voulait une mesure d'âge, et c'était sa condition pour signer cet accord qui prévoyait aussi une hausse des cotisations patronales, se souvient Frédéric Sève, le négociateur retraite de la CFDT. Or, poursuit-il, en l'absence d'accord, le système passait sous la coupe de l'Etat. On ne le voulait pas. » Les syndicats, qui ont signé pour « prendre (leurs) responsabilités », disent-ils, se sont donc vu imposer un mécanisme qui allait créer de fait un âge pivot de départ en retraite à 63 ans. Sans jeter les ...