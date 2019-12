Réforme des retraites : CFDT, CGT, Unsa... les syndicats tous alignés

La guerre est déclarée entre l'exécutif et la CFDT. Laurent Berger a pris ce mercredi ses habits de général en chef et appelé « l'ensemble des travailleurs » à rejoindre le bal des mécontents. À l'issue d'une réunion au sommet au siège de la centrale de Belleville (Paris, XIXe), le secrétaire cédétiste a fixé la date de mobilisation au 17 décembre. Le jour déjà arrêté par l'intersyndicale des opposants à la réforme. Avec l'espoir secret que, d'ici là, le gouvernement « renonce à toute mesure d'âge et rouvre les discussions pour un système de retraite universel réellement juste ». VIDÉO. Réforme des retraites : les syndicats réagissent aux annonces d'Edouard Philippe L'homme qui croyait en son étoile, celle d'un réformateur assumé et écouté, est fâché, très fâché. Il n'a pas perdu de temps pour le faire savoir. À peine le discours d'Édouard Philippe terminé, le syndicaliste qui se vantait d'avoir l'écoute du président Macron est sorti de ses gonds. « Malgré les alertes de la CFDT, le Premier ministre a imposé des mesures d'âge inutiles et injustes à travers l'instauration d'un âge d'équilibre dès 2022. Une ligne rouge a été franchie », juge le premier syndicat français dans un communiqué.L'entrée dans le mouvement et l'appel à manifester mardi prochain de la CFDT - et de l'Unsa et la CFE-GCG par la même occasion - est évidemment un coup dur pour le gouvernement. C'est la première fois depuis 2010 que les syndicats sont à nouveau unis contre une réforme. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : allez-vous être concerné par le nouveau système ?Sauf que les relations entre le camp des réformistes et les autres sont aujourd'hui bien dégradées. « Cela montre qu'il (NDLR Laurent Berger) ne pèse rien auprès de l'exécutif », persifle un responsable de la CGT. Beaucoup de militants, déjà impliqués dans le mouvement depuis le 5 décembre, ...