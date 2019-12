Réforme des retraites : ce que le gouvernement propose

À l'issue des discussions avec les syndicats sur la réforme des retraites, ce mercredi, Édouard Philippe et son gouvernement sont restés sur leurs positions à propos de la suppression des régimes spéciaux. Mais ils sont prêts à ouvrir la porte à des négociations.Une ouverture de nouvelles discussions sur l'âge pivot« L'âge d'équilibre ou âge pivot » à 64 ans, c'est le sujet qui fâche le camp des syndicats réformistes. Celui qui a entraîné, la semaine dernière, le coup de colère de Laurent Berger, le patron de la CFDT qui a appelé ses troupes à participer à la manifestation du 17 décembre.Pour rappel, cela consiste à mettre en place dès 2022 un âge de départ à taux plein à 64 ans - supérieur, donc, à l'âge légal de 62 ans - pour inciter les Français à travailler plus longtemps et équilibrer les comptes. Sur ce point, le gouvernement reste ferme mais semble prêt à des aménagements en fonction de certaines carrières. « Il y a des marges de manœuvre. Elles ne sont pas immenses, on le sait tous, mais elles existent », a insisté le Premier ministre qui s'en remet aux syndicats et donne rendez-vous en janvier pour de nouvelles négociations sur ce sujet.Les fonctionnaires pourront partir en retraite progressivementLe dispositif existe déjà en France dans certaines entreprises mais pourrait être étendu à la fonction publique. Demain, dans le cadre de la réforme, les fonctionnaires - éducation et hôpital en tête -- pourraient, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une adaptation de leur temps de travail en fin de carrière. LIRE AUSSI > Retraites : nouvel appel à la grève nationale et interprofessionnelle le 9 janvier« Il y a des métiers plus difficiles à faire que d'autres. J'ai demandé à Muriel Pénicaud de travailler sur des dispositifs concrets sur l'emploi des seniors et sur l'aménagement des fins de carrière », a expliqué le Premier ministre. « En clair, l'employeur ...