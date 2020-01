Réforme des retraites : ce que contient le projet de loi

Le projet de loi, présenté ce vendredi matin en conseil des ministres, laisse en suspens de nombreux points qui seront réglés par ordonnances et décrets d'ici à fin 2022. Voici les grandes lignes du texte.Un système universel à points. Le projet prévoit la création d'un régime universel, unique pour tous, salariés du privé, fonctionnaires, indépendants et libéraux. L'âge légal reste fixé à 62 ans (sauf dérogations) et 1 euro cotisé donnera les mêmes droits. Des critères valorisés en points supplémentaires prendront en compte, notamment, la pénibilité, encore en cours de négociations. Toutes les caisses de retraite ont vocation à disparaître au profit d'une caisse commune unique. LIRE AUSSI > Pourquoi les mères ne sont pas si gagnantesFin des régimes spéciaux. La réforme fusionne les 42 régimes existants au profit d'un régime général unique.Mais des régimes spécifiques. Policiers et militaires seront régis par des règles particulières. Les pilotes ont obtenu le maintien de leur caisse complémentaire. D'autres professions, comme les avocats, pourraient suivre.Qui est concerné ? Le futur système universel se mettra en place à partir de 2022. La 1re génération entièrement régie par les nouvelles règles est celle née à partir du 1er janvier 2004. Pour ceux nés depuis le 1er janvier 1975, la réforme s'appliquera à partir de 2025 et fera cohabiter anciennes et nouvelles règles. Pour les générations nées avant 1975, et qui n'auront pas encore liquidé leur retraite en 2025, les décisions pouvant influer sur les conditions de leur départ devraient être prises par la conférence de financement. Pour les régimes spéciaux, seront concernées les générations 1980 ou 1985, selon les cas.« Age pivot » ou « âge d'équilibre ». Edouard Philippe a accepté de retirer provisoirement l'âge pivot, nécessaire selon lui pour mettre le régime à l'équilibre d'ici 2025, en réalisant 12 ...