Réforme de la retraite : ""il faut des concertations avec les organisations patronales et syndicales", estime Élisabeth Borne

La ministre du Travail n'a pas évoqué de date précise pour la mise en œuvre de la réforme. "Emmanuel Macron ne s'enferme pas dans ces '100 premiers jours'", a-t-elle déclaré.

Les annonces tombent, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Au micro de RTL , Elisabeth Borne a annoncé vouloir "revaloriser les retraites pour tenir compte de l'inflation en juillet". La ministre du Travail a confirmé la volonté d'Emmanuel Macron de vouloir mettre en œuvre la réforme des retraites , décriée par l'opposition durant la campagne qui a mené Emmanuel Macron vers sa réélection. "Il faudra progressivement travailler plus longtemps ", a-t-elle déclaré.

Graphique sur la participation au 2nd tour de la présidentielle et comparaison avec les dernières élections ( AFP / )

Face à la contestation des syndicats , à l'instar de la CFDT, Elisabeth Borne estime qu'"il faut des concertations avec les organisations patronales et syndicales sur le sujet ". Elle rappelle que "le président l'a dit, il y a une place importante pour la concertation, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, continueront à partir plus tôt". "Il y (la question) de la pénibilité, de l'usure professionnelle", a-t-elle déclaré.

Un âge de départ à 65 ans

Élisabeth Borne n'a pas évoqué de date précise pour la mise en œuvre de la réforme . "Emmanuel Macron ne s'enferme pas dans ces '100 premiers jours'", a-t-elle déclaré. Lors de la campagne de l'entre-deux-tours, le Président a mis en avant sa réforme des retraites. Il a d'abord proposé de relever l'âge légal de départ à la retraite pour le porter progressivement à 65 ans : l'âge de départ serait retardé de 4 mois par génération.

Évolution de l'âge moyen à l'attribution des droits de retraite pour le régime général de 1963 à 2020, selon les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( AFP / )

La réforme d'Emmanuel Macron prévoit également que les personnes ayant commencé à travailler tôt (avant 20 ans) puissent partir à 62 ans , ainsi qu'un système "individualisé" qui prendrait en compte la pénibilité des tâches.