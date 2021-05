Le recrutement est une démarche essentielle pour les entreprises. Cependant, en plus de prendre du temps, il s'avère également compliqué. Par ailleurs, il faut aussi savoir que les jeunes d'aujourd'hui peuvent aussi être exigeants et difficiles à appâter.



Les jeunes diplômés sont souvent les cibles des entreprises, en particulier des startups émergentes. En effet, ces dernières sont habituellement à la recherche de dynamisme et de vitalité. Pour les séduire, il s'avère utile de s'y prendre de la bonne manière.

Recruteurs : comment convaincre les jeunes diplômés d'intégrer votre entreprise ? / iStock.com-anyaberkut

Comment recruter les jeunes diplômés ?

Actuellement, plusieurs secteurs et entreprises recrutent. Cependant, d'une manière générale, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus prêts à accepter le premier poste venu. En effet, de nos jours, une relation gagnant-gagnant est privilégiée alors que les candidats devaient faire leurs preuves auprès des recruteurs il y a encore quelques années. De plus, beaucoup de jeunes diplômés prennent le temps de se renseigner sur les entreprises afin de s'assurer que les valeurs, l'ambiance ou le cadre de travail sont en conformité avec leurs attentes.



Voici quelques conseils concernant le recrutement des jeunes diplômés :





Faire preuve de transparence

Dès l'entretien, il s'avère important d'exposer au candidat la culture et les valeurs de l'entreprise. De même, il est aussi essentiel d'expliquer explicitement au candidat ce qui est attendu de lui. Cette transparence évite les déceptions, les déconvenues ou encore les départs. Effectivement, à la différence des générations précédentes, celles d'aujourd'hui ne s'attachent pas souvent à leur poste. De plus, il semblerait également que le CDI ne les emballe plus vraiment.

Dès l'entretien, il s'avère important d'exposer au candidat la culture et les valeurs de l'entreprise. De même, il est aussi essentiel d'expliquer explicitement au candidat ce qui est attendu de lui. Cette transparence évite les déceptions, les déconvenues ou encore les départs. Effectivement, à la différence des générations précédentes, celles d'aujourd'hui ne s'attachent pas souvent à leur poste. De plus, il semblerait également que le CDI ne les emballe plus vraiment.





Savoir intégrer les jeunes dans l'entreprise

Il est aussi important de bien organiser l'intégration des jeunes recrues dans l'entreprise. La mise en place du dossier administratif à l'avance leur permet par exemple de préparer leur entrée dans l'entreprise, mais également d'instaurer une relation de confiance avec l'employeur.

Établir un circuit d'intégration à travers une prise en charge dès l'arrivée, une visite des lieux et la présentation des services et collègues est aussi primordial.

Il est aussi important de bien organiser l'intégration des jeunes recrues dans l'entreprise. La mise en place du dossier administratif à l'avance leur permet par exemple de préparer leur entrée dans l'entreprise, mais également d'instaurer une relation de confiance avec l'employeur. Établir un circuit d'intégration à travers une prise en charge dès l'arrivée, une visite des lieux et la présentation des services et collègues est aussi primordial.





Faire preuve de souplesse

Afin de fidéliser une jeune recrue, il est préférable de ne pas se focaliser sur l'aspect financier. La souplesse de l'organisation du travail est désormais plébiscitée. À titre d'exemple, les pointages stricts ou encore les plages horaires obligatoires peuvent asphyxier les jeunes.

Afin de fidéliser une jeune recrue, il est préférable de ne pas se focaliser sur l'aspect financier. La souplesse de l'organisation du travail est désormais plébiscitée. À titre d'exemple, les pointages stricts ou encore les plages horaires obligatoires peuvent asphyxier les jeunes.





Le recrutement face au Covid-19

D'autre part, en termes de recrutement, certaines méthodes permettent également de trouver les meilleurs candidats.

Il faut savoir que l'objectif d'un recrutement est d'attirer les candidats, puis de les fidéliser et les motiver. Concernant l'attractivité et la fidélisation, la pandémie actuelle apporte une certaine aide. En effet, puisque les offres sont moins nombreuses que par le passé, les choix sont restreints et les jeunes se montrent parfois moins exigeants. Cependant, concernant la motivation, il se révèle judicieux de se pencher un peu plus dessus. En effet, des salariés démotivés peuvent aggraver les pertes dues à cette crise sanitaire. Les travailleurs démotivés ont aussi la possibilité d'adopter quelques méthodes pour se motiver au travail.