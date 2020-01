Réconciliation des locataires et des propriétaires: le débat s'envenime

Le site d'annonces immobilières PAP invite les abonnés de sa newsletter à s'opposer à une proposition de loi censée réconcilier propriétaires et locataires, qualifiée de «liberticide».

C'est à une drôle de passe d'armes à laquelle les auditeurs de Sud Radio ont eu droit en direct ce vendredi matin. Le député LREM Mickaël Nogal, auteur d'une proposition de loi pour réconcilier les propriétaires et les locataires, a annoncé qu'il a déposé une plainte auprès de la Cnil (Commission nationale de l'information et des libertés) contre PAP. L'élu de Haute-Garonne accuse le site d'annonces immobilières «d'avoir utilisé un fichier d'abonnés à des fins politiques».

La plateforme leur aurait envoyé, le 25 janvier dernier, des mails dont l'objet était «Opposons-nous au projet de loi Nogal». Les abonnés étaient invités à leur adresser leur opinion par retour de mail. «Il s'agit d'une exploitation massive de données personnelles menée à des fins politiques. Cette pratique sans précédent constitue une violation manifeste du Règlement général de la protection des données (RGPD)», dénonce Mickaël Nogal qui dit s'appuyer sur les articles 5, 13 et 14 du RGPD.

Présente sur le plateau de Sud Radio, la présidente de PAP ne conteste pas cette version et même l'assume. «Votre projet de loi s'oppose à la location de particulier à particulier. C'est légitime que j'informe les particuliers concernés», a répondu de son côté Corinne Jolly.

Au cœur de la discorde une proposition faite par le député: consigner la caution payée par les locataires auprès des administrateurs de biens et autres agences immobilières. Une mesure que la présidente de PAP qualifie de «liberticide». «Elle ne réglera rien sur les litiges mais obligera propriétaires et locataires à payer des services qu'ils ne souhaitent pas», affirme-t-elle dans le mail adressé à ses abonnés. «Rien dans la loi n'oblige les propriétaires et les locataires à payer des services qu'ils ne souhaitent pas», rétorque Mickaël Nogal.

Certes, ni les uns ni les autres ne sont obligés de déposer ce dépôt de garantie auprès d'un organisme tiers. Mais s'ils le font, l'une des deux parties devra payer ce service. C'est en tout cas le message adressé par le président de la Fédération nationale de l'immobilier. «Nous estimons que ce service doit être payant. S'il doit être gratuit pour les locataires, nous trouverons une offre qui soit payante pour les propriétaires», affirme Jean-Marc Torrollion. Voilà qui augure des prochaines semaines bien tendues. Et dire que la proposition de loi Nogal était censée apaiser les tensions...