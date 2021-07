Rebond à l'ouverture à la Bourse de Paris (+0,90%)

La Bourse de Paris rebondissait de 0,90% vendredi, les investisseurs saisissant l'opportunité d'acheter à bas prix après la nette correction de la veille.

A 09H30, l'indice vedette CAC 40 gagnait 57,26 points à 6.453,99 points. Jeudi, il avait reculé de 2,01%, en proie à des craintes sur le futur soutien monétaire de la Fed et l'évolution de la pandémie.

L'un des éléments déclencheurs de la chute de jeudi a été la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui fait état de discussions concernant un changement de cap de l'institution dans sa politique de soutien monétaire, avec la nécessité de penser à un calendrier pour réduire les achats de bons du Trésor et autres actifs qui soutiennent la reprise.

Les déclarations des dirigeants politiques relatives à la propagation du variant Delta et au regain de la pandémie de Covid-19 ont ajouté encore plus de doute dans l'esprit des investisseurs qui ont délaissé les actifs risqués.

"Les investisseurs s'interrogent sur la capacité du variant Delta à fragiliser la reprise économique", estime Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

"Le Delta contraint de nombreux pays à réfléchir à de nouvelles restrictions alors que cet été devait être une période faste pour la consommation des ménages", ajoute l'analyste.

En effet en France, le gouvernement compte prendre des mesures la semaine prochaine pour éviter "une quatrième vague rapide".

Au Japon, le gouvernement a décidé de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux Olympiques qui doivent s'ouvrir dans deux semaines et se tiendront finalement à huis clos.

"Si les marchés accusent le coup, nous ne les voyons pas déraper en raison du variant Delta, qui fournit l'occasion aux banques centrales de conserver un discours prudent", relativise M. Le Liboux.

Le Royaume-Uni a connu un quatrième mois consécutif de croissance en mai avec un Produit intérieur brut (PIB) en hausse de 0,8% mais son rythme a nettement ralenti par rapport aux mois précédents. Il reste inférieur de 3,1% à son niveau de février 2020, avant le choc de la pandémie.

Signe positif par rapport à l'évolution de l'inflation, autre inquiétude des investisseurs, les prix à la production se sont stabilisés en juin en Chine après leur flambée du mois précédent, avec une hausse de 8,8% sur un an.

Et l'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, reflue également avec une hausse de 1,1% sur un an en juin après une augmentation de 1,3% en mai.

A l'agenda économique du jour, le G20 Finances et son projet de réforme de la taxation des multinationales, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne de juin, les stocks des grossistes aux Etats-Unis et la production industrielle en France et en Italie.

Airbus en tête du CAC 40

L'avionneur Airbus prenait 2,88% à 112,14. Il a annoncé jeudi avoir enregistré 73 commandes d'avions commerciaux en juin, dont 70 monocouloirs de la part de la compagnie américaine United Airlines, et livré 77 appareils.

Le luxe se rattrape

Le groupe français de luxe Kering s'apprête à racheter le lunetier danois Lindberg, une marque haut de gamme "aux solides perspectives de croissance", a-t-il annoncé jeudi. Son titre prenait 1,59% à 724,20 euros.

Dans son sillage, les valeurs du luxe rattrapaient leur recul de la veille. LVMH montait de 2,13% à 652,80 euros, Hermès de 1,78% à 1.226 euros et L'Oréal de 0,82% à 367,95 euros.

Stellantis en bonne voie

Le groupe Stellantis, né cette année de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler, a présenté jeudi une multitude de projets pour accélérer sa transition électrique face à ses concurrents. Son action prenait 0,97% à 16,21 euros.

TotalEnergies en bas du tableau

Malgré une remontée des cours du pétrole, TotalEnergies restait dans le rouge (-1,27% à 36,64 euros) et s'affichait tout en bas du CAC 40.

