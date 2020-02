Qui est concerné par les 100.000 euros d'apport promis par Benjamin Griveaux?

FOCUS - Un couple avec ou sans enfant, avec ou sans apport. Selon votre profil, découvrez l'apport que vous pouvez obtenir, selon la proposition de Benjamin Griveaux.

«À Paris, quand vous n'avez pas d'apport, vous ne pouvez pas acheter (de logement)». Candidat LREM à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux promet, s'il est élu, de verser aux classes moyennes une aide, sous forme d'apport, qui peut aller jusqu'à 100.000 euros. Une aide plafonnée à 20% de la valeur du bien.

Son montant dépendra des revenus du ménage, de leur apport et de la surface du logement qu'il souhaite acheter. Sont visés d'une part les couples gagnant jusqu'à 6000 euros nets par mois à deux (72.000 euros par an) et d'autre part les logements d'une surface comprise entre 30 et 60 m². Ce qui limite la cible à des familles sans ou avec un enfant. Au total, ce ne sont en effet que 20.000 ménages qui seraient concernés durant la mandature de 6 ans, soit un peu plus de 3000 par an. Et donc environ 9% du total de ventes réalisées chaque année à Paris (environ 37.000 selon les notaires).

Prenons l'exemple d'un couple avec un enfant gagnant à deux 5300 euros nets par mois mais ne disposant d'aucun apport. Sa capacité d'emprunt s'élève à environ 417.000 euros. En empruntant cette somme à 2% (avec assurance) sur 25 ans, ce ménage ne peut espérer acquérir qu'un 39 m², selon les simulations réalisées à partir des conditions présentées par Benjamin Griveaux. Une surface acceptable pour deux personnes mais plutôt faible pour trois. Le couple a donc besoin d'une pièce supplémentaire pour son enfant. S'il fait appel à la mairie, il pourra compter sur une aide de 95.000 euros lui permettant ainsi d'acheter un logement plus grand de plus de 8 m².

Autre cas: un couple sans enfant gagnant à deux 3500 euros nets par mois et disposant d'un apport de 15.000 euros. Sa capacité d'emprunt est plus faible: autour de 275.000 euros. Avec les mêmes conditions d'emprunt (2% avec assurance sur 25 ans), il peut acheter un studio de 27 m². La mairie peut lui apporter au maximum 65.000 euros. Ce qui lui permettra d'acheter un appartement plus grand de 6m².

Dernier exemple: un couple avec un enfant gagnant 5700 euros à deux et ayant un apport de 35.000 euros. Sa capacité d'emprunt? Plus de 448.000 euros. En empruntant 2% sur 25 ans, ils pourront acheter 45 m². Pour offrir une pièce de plus de 9 m² à son enfant, le couple peut compter sur un apport de 100.000 euros de la part de la mairie.

Une start-up propose la même idée

Cette idée semble avoir inspiré également une start-up. Lancée il y a un an, Virgil a pour but d'aider les particuliers à devenir propriétaires grâce à un apport pouvant aller jusqu'à...100.000 euros. «De plus en plus de couples renoncent à acquérir un logement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter l'équivalent d'une chambre d'enfants en plus. Il leur manque entre 10% et 20% du prix de vente. Faire des sacrifices est devenu impossible notamment à Paris», explique Keyvan Nilforoushan, co-fondateur de Virgil. La start-up vise une clientèle jeune et plutôt aisée. «Nous visons principalement les appartements entre 400.000 et 700.000 euros et les particuliers de 28 à 40 ans qui gagnent entre 35.000 et 40.000 euros par an (soit entre 70.000 et 80.000 euros à deux)et ont une dizaine de milliers d'euros d'apport».

Contrairement à la foncière publique imaginée par Benjamin Griveaux, Virgil devient propriétaire durant dix ans d'une part du bien. Laquelle? Pour 10% d'apport, la start-up détient 15% de l'appartement. Pour 20%, 30% de l'appartement etc. Le co-fondateur de Virgil assure qu'«aucun loyer, rétrocession, aucun paiement n'est demandé aux propriétaires. Nous sommes "invisibles"». Et à la revente? Virgil récupère le même pourcentage du prix de vente que celui qu'il possédait. Et s'il n'a pas été vendu au bout de dix ans, les propriétaires doivent racheter les parts de Virgil, au prix du marché. Pour l'heure, la jeune pousse vise une centaine de transactions par mois d'ici la fin de l'année et 5000 d'ici fin 2021.