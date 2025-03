Qui a inventé la Journée internationale des droits des femmes ?

- Instaurée le 8 mars par l'ONU en 1977, cette journée de lutte pour les droits de la femme a en réalité des origines bien plus anciennes et complexes.

Ce mercredi 8 mars , des milliers de manifestants se réuniront dans la rue pour lutter pour le droit des femmes . Mais d'où vient cette idée ? De quand date-t-elle ? Et pourquoi le 8 mars ?

Prostestation contre « l’Année de la femme »

En France, le 8 mars a été récupéré par le Mouvement de libération des femmes (MLF), institution féministe historique marquée à gauche, pour manifester contre l'instauration de « l'Année de la femme » par l'ONU en 1975. Pour Marie-Jo Bonnet, pionnière du MLF, c'était alors comme une évidence de manifester. Elle écrit dans son livre Mon MLF : « Nous avons toutes été d'accord (...) ce 8 mars 1975 pour refuser “de nous laisser enfermer dans une année gadget, dans un programme, un cadre, une date” ». Sylvie Chaperon, historienne et spécialiste de l'histoire des femmes , rappelle que ce rejet ne « concerne pas toutes les féministes car certaines étaient enthousiastes à cette idée d'institutionnalisation. C'était les plus radicales qui ne souhaitaient pas l'année de la femme ».

Deux ans plus tard, l' ONU promulgue le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. « Historiquement on fait référence au soulèvement des femmes russes le 8 mars 1917 », affirme Carlotta Gradin, vice-présidente plaidoyer d'ONU Femmes France. En France, c'est en 1982 que cette date est officiellement reconnue, sous l'impulsion d'Yvette Roudy alors ministre déléguée aux droits des femmes. Cependant, l'histoire de cette journée internationale a des origines complexes et suit une multitude d'histoires.

Des origines complexes

« On a commencé nos recherches en pensant que ça allait être facile de retrouver son origine, on était loin d'imaginer que ça allait être une véritable enquête ! », s'amuse Liliane Kandel, sociologue et essayiste féministe. En 1975, Françoise Picq, trois autres camarades et elle doivent écrire pour le premier numéro du magazine Histoire d'Elle sur l'histoire de la journée internationale des droits de la femme.

Pour tout comprendre, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est Clara Zetkin, figure allemande du féminisme socialiste , qui propose la création d'une journée des femmes lors du congrès socialiste de 1910 à Copenhague, sur le modèle du Women's day des femmes socialistes américaines.

Pour Liliane Kandel, « ces femmes qui participaient au mouvement étaient partie prenante de l'aile dure de la sociale démocratie allemande qui pensait que la lutte des classes devait être supérieure à n'importe quelle autre lutte, dont le féminisme ». Dans ce contexte marxiste, elles s'opposaient notamment au féminisme bourgeois qui revendiquait le droit de suffrage. « C'était une question de priorité, pour Clara Zetkin et les autres, il n'y avait pas d'émancipation possible des femmes sans une révolution socialiste, alors que pour les bourgeoises cela passait par le droit de vote », explique Liliane Kandel. « Le fait que certaines féministes bourgeoises soient prêtes à accepter le suffrage censitaire rendait l'union impossible », affirme Sylvie Chaperon.

En France, une première manifestation en 1913

L'année suivante, le parti social-démocrate allemand décida d'organiser la première édition le 19 mars 1911. Pour Liliane Kandel, Cette date a une forte empreinte socialiste puisqu'elle « correspond à la révolution allemande en 1848 à Berlin et à la Commune de Paris». Dans les premières années qui suivirent, des manifestations eurent lieu en Autriche, en Allemagne , au Danemark, en Suisse... à des dates variables selon les pays. En France une première manifestation a été organisée en 1913.

Parallèlement, le 8 mars 1917 (23 février du calendrier russe), les femmes de Saint-Pétersbourg descendent dans les rues pour manifester contre la vie chère et le retour des soldats. « Pour Trotski, il s'agit du premier acte de la révolution russe », affirme Liliane Kandel. Cette date devient alors une fête communiste qui célèbre la révolution et les luttes de libération partout dans le monde.

Chaque 8 mars, « des meetings importants on eut lieu dans lequel les femmes sont mises à l'honneur sans pour autant qu'on leur attribue une parole politique véritable ». « La date va s'imposer petit à petit pour célébrer cette journée », déclare Sylvie Chaperon. « Après la Seconde Guerre mondiale, une association féministe appelée Union des femmes française est créée en 1944 afin, entre autres activités, d'organiser les 8 mars. L'association se présentait comme indépendant mais elles obéissaient tout de même au mot d'ordre communiste », poursuit-elle.

Instauration d'un mythe

On pourrait alors attribuer la décision de célébrer cette fête du 8 mars en référence à ce soulèvement des femmes communistes, comme l'a fait l'ONU. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1955, une tout autre version est née dans la presse communiste française et s'est rapidement répandue dans différents pays. Cette année-là, on retrouve dans les pages de l' Humanité cette phrase : « Il était une fois à New York, en 1857, des ouvrières de l'habillement. Elles travaillaient dix heures par jour dans des conditions effroyables, pour des salaires de misère. De leur colère, de leur misère naquit une manifestation... ».

Il s'agit en réalité d'un mythe que les deux historiennes Françoise Picq et Liliane Kandel ont révélé lors de leurs recherches. Elles démontrent qu'il n'existe aucune référence à ces manifestations du 8 mars dans la presse américaine ou dans les archives des mouvements ouvriers et féministes des États-Unis. Selon Sylvie Chaperon, « l'idée était de faire une sorte de main tendue vers le bloc de l'Ouest et surmonter la marginalisation des mouvements communistes qu'imposait la Guerre froide ». S'il est aujourd'hui admis que cette origine était fausse, elle a pourtant servi de référence jusque dans les années 80.

Comme fin mot de l'histoire, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'événement fondateur particulier mais plutôt des événements indépendants qui se sont entremêlés et ont abouti à la journée que nous connaissons aujourd'hui. Il reste que, pour Carlotta Gradin, « on ne peut pas s'arrêter à une journée. Il est fondamental d'agir et de sensibiliser surtout dans un contexte de recul du droit des femmes dans certains pays ».