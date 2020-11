Chaque année, les idées de cadeau à offrir aux proches se multiplient pour Noël. Tant et si bien qu'il n'est pas évident de faire un choix. En effet, les possibilités sont tellement vastes qu'il est très simple de se perdre. La période des achats de Noël débute bientôt pour 2020. Pour ceux qui manquent d'idées, le rayon high-tech a largement de quoi satisfaire tout le monde. Des smartphones aux tablettes dernier cri, en passant par les petits gadgets et accessoires numériques, les cadeaux high-tech déçoivent rarement.



Les fêtes de fin d'année ne sont désormais plus qu'à quelques semaines de débarquer. L'ambiance est quant à elle déjà festive, malgré le contexte particulier de la crise sanitaire. Ce n'est certainement pas le confinement qui empêchera les Français d'honorer les traditionnelles courses de Noël, quoique celles de cette année se dérouleront exclusivement sur Internet ! Ainsi, pour ceux en quête de cadeaux de Noël à offrir, les produits électroniques et high-tech sont d'excellents choix. Zoom sur quelques idées à considérer.

Quelques idées de cadeaux high-tech pour les fêtes / Istock.com - manaemedia

Une sélection d'enceintes Bluetooth dernier cri

Que ce soit pour écouter de la musique ou pour étoffer une installation domotique, les enceintes Bluetooth sont de plus en plus présentes à la maison. Les modèles sur le marché ne cessent de se multiplier, chaque marque proposant ses produits à des prix toujours plus attractifs. Parmi les plus connus, Google Home, le célèbre assistant domestique pour maison connectée du géant Google, est un modèle intéressant, accessible à moins de 100 €. Vient ensuite Amazon Echo, accompagné de l'assistant Alexa qui à son tour se décline en plusieurs modèles. Les plus courants, à savoir Amazon Echo Dot et Amazon Echo Plus, sont tous proposés à moins de 50 €. En d'autres termes, ces derniers font office d'excellents cadeaux de Noël sans pour autant se ruiner.

Des cadeaux intéressants pour les amateurs de photos

Grâce aux réseaux sociaux tels qu'Instagram et Pinterest, la photo est devenue une passion commune aux internautes. Toutefois, pour faire des photos et vidéos réussies, il est important d'avoir le bon matériel à disposition. Si acheter le smartphone Pixel de Google, le champion des photophones, ou encore le Galaxy S10, premier portable 5G de Samsung, est une excellente idée de cadeaux, ce ne sont pas les seules possibilités. Pourquoi ne pas acheter un drone ? Véritable tendance du moment, cet appareil est la garantie de faire des photos et vidéos hors du commun. De plus, certains modèles sont accessibles à petit prix. Autres gadgets photographiques intéressants, les appareils photo Instax de Fujifilm qui font des clichés en polaroïd instantané.

Divers accessoires high-tech incontournables

Le high-tech est un domaine très vaste lorsqu'il s'agit de choisir un cadeau. Ce ne sont certainement pas les petits accessoires pratiques qui manquent ! Pour cette personne qui se plaint constamment de ne plus avoir de batterie sur son smartphone, une batterie externe à grande capacité est une idée de cadeau parfaite. Celui qui en a assez de démêler ses écouteurs sera quant à lui plus qu'heureux de recevoir des écouteurs sans fils à Noël. En dernier recours, une tablette ou un smartphone font amplement l'affaire.