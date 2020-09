La crise sanitaire du Coronavirus a bouleversé le mode de consommation de la planète entière. Si la longue période de confinement a davantage été perçue comme un coup dur pour l'économie, certains domaines d'activité ont tout de même su en tirer profit. En effet, avec les milliards d'individus confinés chez eux, la technologie et la télécommunication ont largement pris le dessus. La majorité des secteurs centrés dessus ont connu une croissance fulgurante pendant cette période incertaine. Des sociétés de visioconférence aux magasins en ligne, plus d'une entreprise a tiré son épingle du jeu.



Inédite dans l'histoire de l'humanité, la crise engendrée par le Covid-19 a radicalement redéfini le mode de vie de milliards de personnes à travers le monde. Cette même crise a été néfaste pour de nombreuses entreprises et boutiques qui se sont retrouvées contraintes de cesser leurs activités. Toutefois, d'autres ont su s'adapter et poursuivre leur croissance malgré ces temps difficiles. Certes, l'économie mondiale s'est relativement écroulée depuis le mois de mars 2020, mais une poignée d'entreprises de livraison, de télécommunication et d'hygiène a tenu bon. Zoom sur les secteurs qui ont tiré profit de la crise.

Quelles sont les entreprises qui ont profité du confinement ? / Istock.com - Chainarong Prasertthai

La technologie au centre de tout

Le confinement a défini une nouvelle norme de vie dans le monde entier. Cette période d'isolement a été l'occasion pour la plupart de découvrir les avantages du télétravail. Sans grande surprise, l'usage de la technologie a été fortement sollicité. Les demandes qui y sont liées ont ainsi connu une forte hausse. Des entreprises telles que Zoom, spécialisée dans les outils de visioconférence, ont vu leur chiffre d'affaires culminer tout au long de la crise sanitaire. D'un autre côté, les sites de streaming, pour ne citer que Netflix et Disney+, ont également fait sensation en gonflant leur nombre d'abonnés dans le monde entier.

Le boom des sites de livraison

Contraintes de rester enfermer chez eux, de nombreuses personnes ont fait appel aux services de livraison à domicile durant le confinement. Résultat, les sites de commerce en ligne, pour ne citer qu'Amazon avec son service de shopping par commande vocale, ont enregistré un taux de fréquentation très élevé. Les services de portage de repas à domicile comme UberEats ou Fraiche Family ont également enregistré une croissance impressionnante. Par la même occasion, de nombreuses boîtes qui proposent les mêmes services ont vu leurs affaires décoller grâce à la crise sanitaire.

Les entreprises médicales et pharmaceutiques

Sans grande surprise, les entreprises qui œuvrent dans le domaine pharmaceutique et médical se sont retrouvées au centre de l'attention mondiale. En effet, avec les besoins en masques chirurgicaux et autres fournitures médicales qui fusent de partout, ces boîtes ont connu un développement fulgurant. Parallèlement, la télémédecine s'est aussi popularisée pendant la période de confinement. Bien que les rendez-vous médicaux aient fait partie des déplacements autorisés durant le confinement, beaucoup ont préféré opter pour la téléconsultation.