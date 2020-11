La pandémie de Coronavirus et le confinement ont permis au monde entier de découvrir de nouvelles façons de se divertir sans quitter le domicile. En effet, malgré les mesures de restriction qui ont limité les déplacements à l'extérieur de la maison, l'Homme ne peut pas se passer de distraction. Heureusement, grâce à la technologie, ce ne sont certainement pas les possibilités qui manquent. Des jeux en ligne aux sites de streaming vidéo, en passant par les incontournables appels vidéo, le Covid-19 a redéfini la sociabilité.



Du jour au lendemain, le quotidien du monde entier a basculé. Chacun s'est brusquement retrouvé enfermé à la maison, sans possibilité de sortir. Face à une telle situation, Internet et la technologie se sont avérés d'une aide précieuse. En effet, ils permettent de tout faire sans avoir à se déplacer. Très vite confrontés à l'ennui, beaucoup ont rapidement développé de nouvelles habitudes pour se divertir et rester en contact avec leurs proches. Zoom sur les différentes activités virtuelles popularisées par le confinement.

Quelles activités virtuelles peut-on pratiquer quand on ne sort pas ? / Istock.com - hocus-focus

Des soirées ciné à distance

Bien que la situation se soit un peu tassée en France, il demeure préférable de prendre des précautions et d'éviter de sortir inutilement. Toutefois, cette autorestriction ne doit aucunement empêcher les amis de se retrouver pour leur soirée ciné habituelle. Celle-ci devra tout simplement se dérouler autrement. Grâce à Netflix Party, il est désormais possible de regarder des films en même temps, chacun installé dans son canapé. Concrètement, il s'agit d'une extension Google Chrome gratuite qui synchronise le film et permet en même temps de chatter avec les autres. De cette façon, la tradition de la soirée ciné est honorée sans pour autant mettre les autres en danger. De même, l'appli House Party permet de jouer à des jeux de société entre amis, même à distance.

Des visites virtuelles aussi vraies que nature

Si certains sont plutôt films et séries, d'autres préfèrent largement les visites culturelles au musée. Là encore, il existe une alternative qui permet de le faire sans avoir à mettre un pied dehors. Il faut dire que la technologie a considérablement avancé pour permettre une telle expérience, le tout entre les quatre murs de la maison. Envie de visiter Paris et ses beaux quartiers ? Le site Google Arts & Culture offre toute une palette d'endroits à visiter virtuellement, de quoi s'assurer une belle évasion. Désireux d'aller plus loin ? Grâce à Internet, il est même possible de découvrir les plus beaux musées du monde entier, le tout depuis le confort du canapé. Pour plus d'immersion, une petite visite chez FlyView pour survoler des lieux d'exception à Paris grâce à la VR s'impose une fois la crise passée.

Tout un lot d'activités à disposition

Toujours pas d'idées d'activités virtuelles à faire à la maison ? L'assistante virtuelle Hola Julia devrait avoir la solution tant attendue à ce problème. Durant le confinement, la start-up a ajouté une nouvelle fonctionnalité à ce ChatBot automatique, une véritable révolution de l'expérience utilisateur. En le consultant via Messenger, ce dernier donne différentes suggestions d'activités à pratiquer à la maison. L'assistante virtuelle Julia suggère des sites de streaming, des podcasts ou encore des jeux à essayer.