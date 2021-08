Avoir une piscine privée est le rêve de quatre Français sur dix. Ces dernières années, de nombreux ménages ont sauté le pas. Les raisons diffèrent d'une famille à l'autre. Dans tous les cas, les logements équipés d'une telle construction ont augmenté en valeur.



Se retrouvant forcés à rester chez eux par les évènements récents, de nombreux ménages se sont fait plaisir en construisant une piscine. Pour certains, la création d'un bassin privé était la solution pour s'évader pendant les confinements à répétition. De plus, beaucoup d'entre eux ont passé les vacances à domicile dernièrement. Pour d'autres, construire une piscine est devenu indispensable à cause de la montée des températures. Quoi qu'il en soit, ces ménages chanceux découvrent le plaisir d'avoir une piscine privée et une plus-value inattendue.

Quelle plus-value apporte la construction d'une piscine à sa maison ? / iStock.com - laughingmango

Une plus-value de 16,3% en moyenne à la revente

En plus de proposer une activité sportive pour un enfant, la présence d'une piscine au sein d'une maison ou d'un appartement représente une plus-value à ne pas négliger. Elle prend de l'importance lors de la revente du bien immobilier. Selon les études, la construction d'un bassin esthétique augmente la valeur d'une propriété à un taux moyen de 16,3%. Les différences entre les plus-values s'expliquent par le type du bien et l'exposition au soleil. Elle est logiquement plus importante lorsqu'il s'agit d'une maison, surtout située dans une région ensoleillée. Avec une piscine enterrée, le prix d'une maison peut augmenter de plus de 19,5%. En revanche, la plus-value n'est que de plus de 6,9% pour un appartement. La plupart du temps, le bassin est partagé avec les copropriétaires.

Les autres avantages d'une piscine

Les autres avantages d'avoir une piscine sont d'ordre personnel. La possession d'un bassin privé représente l'assurance de pouvoir se détendre en toute tranquillité. Tous les membres de la famille peuvent se baigner à toute heure et sans contrainte. Attention tout de même à prendre des précautions pour la baignade des enfants.



Une piscine fait partie des éléments les plus décoratifs d'une maison. Elle agrémente le jardin. Elle permet de créer un environnement paisible et propice à l'amusement. Ce n'est pas pour rien que les organisateurs de fêtes optent pour les bords de piscine pour les événements en été.



Concernant la revente du bien, il est plus facile de trouver preneur. Une propriété disposant d'une piscine enterrée et esthétique attire l'attention des acheteurs. Ils l'apprécient d'autant plus si le bassin est parfaitement équipé. Il faut noter que les gens recherchant des maisons avec piscine sont prêts à mettre le prix fort.

Des coûts à prévoir

Lorsque la piscine n'est pas une plus-value, elle représente des coûts supplémentaires. En effet, la valeur de la propriété augmente, mais il faut la revendre pour en tirer profit. D'un autre côté, la possession d'une piscine signifie qu'il faut régler les coûts d'entretien. Ils peuvent atteindre en moyenne 1 000 € tous les ans en fonction du modèle. Aussi, la construction d'une piscine entraîne l'augmentation de la taxe foncière et d'habitation. Ainsi, il faut se renseigner sur la taxe foncière pour éviter les mauvaises surprises.