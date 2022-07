Vous vous lancez dans un projet immobilier (rénovation, construction…) ? Mieux vaut alors se renseigner sur divers éléments dont l’assurance emprunteur.

Quel est le prix d’une assurance prêt immobilier ? / iStock.com - Zephyr18

Des variables à prendre en compte

L’assurance crédit immobilier a un coût qu’il est essentiel de considérer lorsque l’on se lance dans un projet immobilier. Pour calculer son montant, divers éléments sont pris en compte. C’est notamment le cas de :l’âge du ou des emprunteurs ;la formule choisie ;l’état de santé du ou des assurés ;les conditions du prêt contracté (montant, durée…) ;certains risques (tabagisme, profession…)...Notez que le coût de l’assurance emprunteur est égal à environ un quart du coût total de l’emprunt. Si celui-ci est de 25 000 euros, l’assurance coûtera environ 6 250 euros soit dans les 20 € mensuels pour un emprunt de 25 ans (nombres donnés à titre indicatif).

Un questionnaire de santé à remplir

Dans le cadre d’une assurance de prêt immobilier, tout futur assuré doit répondre à un questionnaire médical qui va permettre de définir, entre autres, le montant du contrat d’assurance.Ce questionnaire doit être rempli avec sérieux, précision et honnêteté, car tout oubli ou fausse déclaration peut avoir des conséquences comme un refus d’indemnisation voire la rupture du contrat.Il est à noter que l’établissement de crédit ou la compagnie d’assurance peut demander des examens médicaux complémentaires.Vous êtes atteint d’une maladie grave ? Les banques et autres ont signé la convention AERAS (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) qui permet aux personnes appartenant à cette catégorie d’accéder plus aisément à l’emprunt/l’assurance. Les personnes ayant été atteintes d’un cancer ou d’une hépatite bénéficient quant à elles du « droit à l’oubli » entre 5 et 10 ans après la fin de leur traitement.

Coût de l'assurance emprunteur : utilisez un comparateur

Même si la loi n’impose pas la souscription d’une assurance emprunteur, elle fait en général partie des conditions à remplir pour pouvoir contracter un emprunt. Or, il peut être difficile de s’y retrouver parmi les offres en assurance de prêt immobilier…Pour vous faciliter la vie, des comparateurs existent. En quelques minutes seulement et en remplissant divers champs, vous obtenez les tarifs appliqués par diverses compagnies pour l’assurance emprunteur. Vous n’avez ensuite plus qu’à choisir l’offre qui correspond le mieux à vos souhaits, à vos besoins et à votre budget.