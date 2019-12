Que valent les néobanques à l'assaut des ados ?

Ils n'ont pas de revenus mais des trous dans les poches. Et pourtant, les ados sont la cible de nouvelles banques mobiles françaises. Elles s'appellent Xaalys, Kard, Pixpay, ont levé des millions d'euros et rêvent de surfer sur le succès du compte Nickel ou de N26, mais en misant sur la génération hyperconnectée des moins de 18 ans.Elles proposent toutes aux adolescents une offre simple avec une carte MasterCard sans découvert, adossée à un compte courant ouvert en quelques minutes et reliée à une application qui leur permet de gérer leur argent de poche, suivre en temps réel leurs dépenses, épargner quelques euros en mettant de côté les arrondis, organiser des cagnottes pour s'acheter une paire de sneakers ou organiser un anniversaire.Toutes partent du même constat : les mineurs sont les parents pauvres des banques traditionnelles. « Elles les voient juste comme des futurs clients et leur proposent des offres simplistes et réductrices, qui ne s'adaptent pas à leurs usages ni aux attentes de leurs parents », constate Caroline Ménager, la cofondatrice de Pixpay, qui a officialisé son lancement fin novembre et compte un peu moins d'un millier d'utilisateurs.Contrôle par les parents...La carte peut être bloquée à tout moment. Par l'ado comme par les parents. C'est l'intérêt du concept : grâce à une application miroir, ces derniers peuvent suivre les dépenses de leur progéniture, verser l'argent de poche, instaurer un plafond de dépenses ou un montant maximal pour une transaction. Voire bloquer des marchands. Des fonctionnalités qui vont encore plus loin que l'offre Morning Jump, la première banque en ligne à avoir proposé une offre ado assez poussée en 2017.L'application miroir, c'est aussi ce qu'utilise Xaalys. Sur le même créneau que Pixpay, avec un abonnement mensuel identique, une ergonomie intuitive et des fonctionnalités similaires, la néobanque veut, en outre, éduquer les enfants à la ...