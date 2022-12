Pull, plaid, chaussettes... La sobriété énergétique fait les bonnes affaires des artisans français

Portés par l'attrait pour le «fabriqué en France», les appels à économiser l'énergie et la chute des températures, les fabricants tricolores enregistrent d'importantes commandes.

Coupures d'électricité, chauffage à 19°, premières neiges... Tandis que les Français se préparent à claquer des dents cet hiver, certains artisans se frottent les mains. Invités par le gouvernement et leurs factures énergétiques à baisser le chauffage , les consommateurs se tournent vers des solutions de replis, ou plutôt de bon sens.

Pour Jean Louis Brun, directeur général de la manufacture de fibres nobles Brun de Vian-Tiran, la population doit aujourd'hui choisir entre « se chauffer ou se réchauffer ». Et les professionnels en profitent : enfiler un second pull ou des chaussettes épaisses sont autant de réflexes redécouverts qui font le bonheur des artisans du textile. Les commandes explosent et la production peine à suivre le rythme.

» LIRE AUSSI - Chez Denis et Julie, 50 euros de facture d'électricité par mois... et bientôt zéro : «Nous serons autonomes l'an prochain»

Certes, les ventes de ces produits ont l'habitude de bondir annuellement pendant cette période en raison de l'achat des cadeaux de Noël. Mais « la crainte des clients vis-à-vis du contexte énergétique explique en grande partie l'engouement précoce et accru des Français pour les habits d'hiver. C'est de la prévision », souligne la fondatrice de Missègle, Myriam Joly. Dès septembre, l'entreprise artisanale tarnaise, spécialisée dans la production de chaussettes de qualité, a observé une augmentation de près de 60% de ses commandes par rapport à l'année dernière. « Le froid n'était pas encore là et l'achat des cadeaux de fin d'année ne commence habituellement que fin octobre », explique la patronne.

Fin novembre, Missègle avait déjà reçu 100.000 commandes en onze mois, contre 80.000 sur tout 2021. Face à cette augmentation significative des ventes, le système de production de l'usine a été entièrement revisité : « Nous nous sommes organisés pour produire plus et répondre à la demande. En plus des 20 nouveaux salariés, nous avons adopté le régime des “trois huit” pour faire tourner les machines de nuit ». De telles mesures demeurent toutefois exceptionnelles et n'ont été prises que pour « ravitailler les stocks qui auraient dû suffire pour tenir jusqu'à mars selon nos prévisions antérieures ».

Le plaid tire la couverture

Les professionnels du Made in France bénéficient de l'attrait pour les produits fabriqués dans l'Hexagone. D'après un sondage Ifop réalisé en 2018, 74% des Français se déclarent prêts à payer plus cher pour acheter un produit fabriqué sur le sol national. C'est à la fois un gage de qualité, d'authenticité et de durabilité, tout en étant une assurance de préserver l'emploi local et le savoir-faire traditionnel. Il faut également souligner la démarche écoresponsable d'un tel achat. Autant d'arguments qui ont pu sortir renforcés de la crise du Covid-19.

Ce vent de consommation souffle également sur le secteur du plaid. Ces larges et douces couvertures sont particulièrement prisées par les Français, au point de partir « comme des petits pains », se félicite Victorine Waro, cofondatrice de Plaids Cocooning, une entreprise familiale et artisanale basée à Roubaix. Depuis l'annonce des potentielles coupures d'électricité survenue le 30 novembre, les ménages, inquiets, s'équipent, et cela se traduit sur les ventes des produits Made In France de Plaids Cocooning. « En une semaine, les commandes ont augmenté de 43% par rapport à la même période en 2021 », relève Victorine Waro. Cet engouement ne ferait que commencer pour cette dernière qui estime qu'« en janvier, si les premières coupures surviennent, les gens vont se ruer sur les plaids ».

Même constat pour Jean Louin Brun, directeur général de Brun de Vian Tiran, manufacture bicentenaire spécialisée dans les couvertures d'exception. Cette année, l'entreprise familiale relève une augmentation de ses ventes de l'ordre de 15%, concernant notamment les plaids en laine Mohair, la spécialité de la maison. « Nous sommes déjà en rupture de stock sur certains produits, c'est la rançon d'une belle année ! », salue-t-il.

Pulls et petites laines plébiscités

L'élan national porte aussi sur les pulls chauds. Chez Tranquille Émile, marque de vêtements Made in France, « un regain des ventes a été observé dès septembre ». Les commandes venant des entreprises ont bondi de 45%, ces dernières préférant équiper leurs salariés en prévision des restrictions énergétiques et de l'abaissement du chauffage. Mêmes motivations pour les particuliers qui, depuis les annonces de potentielles coupures de courant, se sont rués sur ces produits. Depuis le 1er décembre, l'entreprise liquide 67% de produits en plus, et surtout moins diversifiés. « Cette année, les particuliers, comme les professionnels, achètent davantage de pulls tricotés et bien moins d'accessoires » détaille la direction.

» LIRE AUSSI - Groupes électrogènes, lampes torches... Les Français s'équipent en prévision des coupures d'électricité

En parallèle, les Français jettent aussi leur dévolu sur le fait maison. Tricoter soi-même une paire de gants, un bonnet ou une écharpe est devenu à la mode, permettant en outre aux ménages d'économiser sur leurs dépenses de vêtements. À l'Envers de la Maille, boutique artisanale à Clermont-Ferrand, Marianne Petit propose des cours de tricot et de crochet pour tous les niveaux. Depuis septembre, elle a observé une augmentation du nombre de ses élèves de l'ordre de 60% par rapport à l'année dernière, « surtout des jeunes » précise-t-elle. Information confirmée par We Are Knitters, entreprise madrilène leader européen de la vente en ligne de pelotes de laine et de kits de tricotage, qui constate également une forte hausse de ses commandes en France ces dernières semaines. À défaut d'autres bonnes nouvelles, cet hiver sera sans doute une belle saison de l'artisanat français.