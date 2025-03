Publicis se renforce encore sur le terrain de la data

Le groupe français a annoncé jeudi l’acquisition de Lotame. Cette entreprise américaine propose une solution qui donne accès à 1,6 milliard de profils de consommateurs.

Publicis renforce son arsenal en matière de data. Le groupe de communication français, depuis peu numéro 1 mondial du secteur, a fait l’acquisition de l’entreprise américaine Lotame , spécialisée dans la gestion de données. Cette acquisition doit lui permettre d’optimiser ses campagnes, selon un communiqué publié ce jeudi.

Lotame propose une solution qui donne accès à 1,6 milliard de profils de consommateurs, basés « sur plus de 100 sources de données » . La société compte plus de 4 000 clients. Elle sera intégrée à Epsilon, l’entité de ciblage publicitaire de Publicis . En combinant ces outils et avec l’aide de l’intelligence artificielle, le groupe entend donner à ses propres clients « l’avantage concurrentiel de mieux connaître et de pouvoir interagir avec 91 % des individus adultes utilisant internet dans le monde, de manière sécurisée et transparente ». Soit plus de 4 milliards de personnes.

L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, reste soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au deuxième trimestre. Publicis compte dépenser cette année de 800 à 900 millions d’euros pour des acquisitions « ciblées » dans le secteur des données, de la production, des médias numériques et de la technologie, tout en continuant à investir 100 millions d’euros par an pour le développement de sa propre couche d’intelligence artificielle, baptisée Core AI.