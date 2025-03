PSG : Doué, adaptation (très) réussie

Le jeune attaquant parisien va retrouver son club formateur ce samedi (17h), lors de la 25e journée de Ligue 1. Un joueur qui a pris du galon au fil des semaines.

« Il va beaucoup nous aider. C’est un très grand renfort ». Luis Enrique ne tarissait pas d’éloges au moment de la signature de Désiré Doué , l’été dernier. Un « joueur complet », comme le soulignait encore le coach espagnol du Paris Saint-Germain. Pour parvenir à ses fins, le club de la capitale a mis les moyens : 50 M€ hors bonus pour arracher « l’une des jeunes stars les plus excitantes de France et d’Europe », dixit Nasser Al-Khelaïfi. « C’est un rêve qui se réalise », souriait pour sa part l’intéressé. Un rêve qui, à défaut de tourner au vinaigre, a débuté dans la douleur, celle de cirer le banc. À l’heure de retrouver Rennes, son club formateur, ce samedi (17h), Doué a bien grandi.

S’il n’a pas débuté contre Liverpool (0-1) mercredi, en Ligue des champions, le vice-champion olympique à Paris 2024 s’est imposé comme une vraie option aux yeux de Luis Enrique. « Tous les joueurs s’adaptent différemment quand ils changent de club, il n’y a pas deux cas identiques. Il a très bien joué à Rennes, dans des positions différentes. Il a les mêmes performances aujourd’hui. Il représente une bonne addition à l’équipe », savourait le coach parisien vendredi , face à la presse, à la veille du déplacement à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 , entre les deux matchs contre les Reds en Ligue des champions. « Il n’y a que le match de Rennes qui m’intéresse », ajoutait-il. Promis juré ? Avec la perspective du choc à Anfield, le technicien espagnol pourrait néanmoins être tenté de donner du temps de jeu à ceux qui n’ont pas débuté mercredi, comme Doué. Un choix qui pouvait d’ailleurs surprendre, tant l’ancien Rennais affiche une forme resplendissante sur les dernières semaines. La recrue Khvicha Kvaratskhelia avait eu ses faveurs.

Une gestuelle à la Neymar

Avec sa gestuelle qui n’est pas sans faire penser à celle de Neymar et sa capacité à éliminer, créer, accélérer, l’ancien Rennais a néanmoins été à deux doigts de faire basculer la rencontre lors de son entrée en jeu. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il s’est toutefois heurté à la muraille Alisson Becker … Quelles seront les orientations de «Lucho» à Anfield ?

Une chose est sûre : après une période d’adaptation, Désiré Doué s’est libéré, affirmé. Sur le terrain, il est comme un poisson dans l’eau, très «Luis Enrique compatible» par sa polyvalence, sa capacité et sa volonté à répéter les efforts à la perte et ce qu’il crée balle au pied. Le natif d’Angers a mis le temps, mais il a désormais pleinement intégré les consignes de son exigeant entraîneur, « l’un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur » si vous lui demandez son avis. « Grandir le terrain, c’est son expression. J’allais souvent trop vers le ballon en arrivant. Il me disait tout le temps "grandis le terrain, grandis le terrain " (sourire), ça m’a marqué », racontait récemment Doué, dans une interview accordée à TF1 , évoquant « le choix du cœur » pour expliquer son choix de rallier Paris. Et ce alors que le Bayern était très pressant. « Beaucoup de fierté, d’excitation, j’ai toujours eu l’ambition et le rêve de jouer dans les plus grands clubs du monde. Je suis au PSG, l’un des plus grands clubs du monde. C’était le choix du cœur, je ne le regrette pas du tout» , jurait-il .

Ailier gauche, ailier droit, faux 9 ou dans les trois du milieu, Doué doit composer avec les désidératas de Luis Enrique en ce qui concerne son positionnement. Timide lors de ses entrées en début de saison, le jeune garçon n’a jamais perdu confiance. En termes de but, il a enfin débloqué son compteur à Salzbourg ( victoire 3-0 ), avec une passe décisive en prime. « Ce match a eu un impact psychologique très important pour moi. Marquer avec le PSG, c’est un moment que j’attendais », glissait-il, toujours à Téléfoot . Au total, le numéro 14 parisien a déjà inscrit sept buts et délivré une dizaine de passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris-SG, lui qui avait été contraint de déclarer forfait pour le match aller contre le Stade rennais (3-1) . Il a toutefois déjà remis les pieds au Roazhon Park, avec un but et deux passes contre St-Brieux (7-0) , en Coupe de France, le 26 février.

Rennes-PSG, un match évidemment particulier pour lui. Les souvenirs vont remonter, l’émotion peut-être aussi. Il se reverra avec son frère, le Strasbourgeois Guela Doué. « Mon frère, c’est comme mon jumeau, on s’est toujours considérés comme des jumeaux, on a une complicité extraordinaire. On se dit tout. C’est une aide exceptionnelle au quotidien pour moi », décrit-il. Et d’ajouter : « Il m’a souvent bloqué. Défensivement, il était très fort et j’étais plus petit. C’est aussi grâce à lui que j’ai développé ma technique. Mon grand frère m’a beaucoup apporté. Si j’ai cette maturité, cette discipline, c’est en grande partie grâce à lui ». Maturité et discipline, des qualités qui lui sont aujourd’hui bien utiles dans le dispositif de Luis Enrique. On parlait de ses gestes à la Neymar, mais Désiré Doué a déjà bien compris que le show ne doit pas prendre le pas sur l’efficacité. Le spectacle, oui. Le collectif d’abord.

« Il ne faut penser qu’à un chiffre avec lui, il n’a que 19 ans , disait Luis Enrique avant l’éclosion de son poulain. Il a déjà fait une saison spectaculaire avec Rennes et il nous aide à beaucoup de postes depuis le début de la saison. Il est possible que son poste idéal soit plus au milieu que devant, mais j’essaie de réveiller en lui l’envie de comprendre comment on joue à différents postes d’ajouter la versatilité qu’il avait à Rennes. Je l’ai vu jouer en ailier ou au milieu à Rennes, voire latéral en sélection. C’est très positif pour un jeune joueur de 19 ans d’avoir cette capacité technique et tactique d’évoluer à différents postes. C’est un investissement très intéressant pour lui. On aimerait que ça aille plus vite et qu’il devienne déjà un joueur très important mais c’est un chemin. Il a 19 ans, il est au PSG, il a des minutes. Il voudrait jouer plus, mais c’est un joueur intéressant, un joueur d’avenir mais aussi du présent ».

Dans le viseur de Deschamps, mais...

Les faits sont donnés raison à l’entraîneur parisien. À voir si Didier Deschamps a vocation à être aussi séduit par les qualités de Désiré Doué que Luis Enrique. A priori, ce ne sera pas pour le rassemblement de mars, avec les matchs face à la Croatie en Ligue des nations. L’ex-Rennais est suivi par le staff des Bleus, mais la concurrence est rude. Trop, pour l’heure.

« C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment» , expliquait Deschamps en février, pour Le Parisien . Et d’ajouter, au sujet de l’importance qu’il accorde aux performances en C1 : « C’est le plus important. La L 1, c’est une chose. La Ligue des champions, c’en est une autre. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante. Pourtant, à cet âge et dans le domaine offensif, ce n’est pas facile. C’est très bien, qu’il continue. C’est sur le plus long terme et en ayant de la régularité qu’il franchira les étapes au PSG, où le degré d’exigence et les attentes sont élevés» . En attendant, retour à la case départ, à Rennes. Avant de traverser la Manche pour le plus grand défi de sa jeune carrière.