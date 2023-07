Promoteurs et constructeurs appellent le G7 à construire plus

Des fédérations européennes de promoteurs immobiliers, constructeurs et aménageurs ont appelé mercredi les ministres de l'aménagement du G7, qui se réunissent à partir de jeudi au Japon, à faciliter la construction pour garantir "l'abordabilité du logement".

"Ce que j'attends, c'est que les ministres prennent conscience, et donc le disent, qu'il y a un problème d'abordabilité du logement et qu'il pèse lourdement dans le pouvoir d'achat", a dit Marc Pigeon, président de la confédération Build Europe qui rassemble des fédérations nationales de promoteurs, constructeurs et aménageurs.

"Nous disons qu'il faut qu'ils aient une vision globale, et donc qu'ils s'attaquent en même temps aux quatre leviers que nous avons identifiés : qu'est-ce que vous faites pour la matière première -le terrain-, avec quels financements, quels opérateurs et quelles politiques publiques ?", a-t-il ajouté.

Il a appelé à "planifier" davantage, à encourager l'investissement privé dans le logement, à réduire la fiscalité sur la construction et à "dérèglementer", sans évoquer de mesures précises.

Avant de s'adresser aux ministres, Build Europe a envoyé une lettre aux chefs d'Etat et de gouvernement, restée sans réponse.

Les ministres chargés du développement urbain, de l'aménagement ou du logement des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) se réunissent à partir de vendredi à Takamatsu (Japon) pour parler climat, abordabilité du logement et numérique dans l'urbanisme.

Le pouvoir d'achat immobilier recule dans les pays de l'OCDE, à cause de la hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction conjugués à la pression démographique.

Parallèlement, le bâtiment est appelé à réduire son impact environnemental en produisant des immeubles à meilleure performance énergétique et en réduisant l'artificialisation des sols.