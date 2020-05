Profitez-en: cette villa du «Parrain» a vu son prix baisser de 10 millions

Effet du Coronavirus? Cette villa de Beverly Hills où a été tournée une scène mémorable du «Parrain» est passée de 135 à 125 millions d'euros.

Serait-ce le début des baisses de prix provoquées par l'épidémie de Covid-19 sur le marché immobilier? Cette immense villa de Beverly Hills apparue fin 2018 sur le marché au tarif de 135 millions de dollars (123,5 millions d'euros) vient de refaire son apparition, commercialisée par une nouvelle enseigne, The Agency, et un prix revu à 125 millions de dollars (114,4 millions d'euros). Pas encore une braderie, tant il est vrai que ces biens affichés à plusieurs dizaines de millions de dollars peuvent connaître de très fortes fluctuations de prix.

Il faut reconnaître que celle-ci malgré son tarif stratosphérique ne manque pas d'atouts. Les cinéphiles auront sans doute reconnu dans cette demeure connue sous le nom de Beverly House, la propriété de Jack Woltz (jouée par l'acteur américain John Morley) dans le film «Le Parrain» de Francis Ford Coppola. C'est ici, dans l'une des scènes les plus célèbres du film que ce puissant producteur d'Hollywood découvre sous les draps de son lit la tête de son étalon fétiche.

Lune de miel de JFK

Mais cette bâtisse achevée en 1927 par l'architecte Gordon Kauffmann, auteur du barrage Hoover, et qui a été vue également dans le film Bodyguard a bien plus à offrir. D'un point de vue historique, elle a notamment été la résidence du célèbre magnat des médias William Randolph Hearst, a abrité la lune de miel de John Fitzgerald Kennedy avec Jackie. Et c'est de là que le futur président américain avait lancé sa campagne électorale sur la côte ouest du pays.

Enfin, pour ce qui est du bâtiment lui-même, c'est l'un des meilleurs témoignages de l'âge d'or d'Hollywood. Un véritable château qui, comme souvent aux États-Unis, va mêler de multiples influences: une touche italienne, de l'Art déco, de la grandiloquence à la mode de Versailles, etc. Au total, l'ensemble offre près de 5000 m² habitables, pas moins de 18 chambres et 25 salles de bains, une piscine de dimensions quasi olympiques, sans oublier un spa, un tennis, douze cheminées... Le tout sur 14.000 m² de terrain avec de somptueux jardins.

Dans cette demeure en L, au milieu des fontaines, on retrouvera notamment un hall immense de près de 40 m de long, une salle de réception avec 7 mètres de hauteur sous plafond, ou encore une bibliothèque sur deux niveaux avec sa galerie... Après avoir possédé et entretenu les lieux pendant 35 ans, le financier Leonard Ross au bord de la faillite compte sur cette vente pour éponger ses dettes.