Prix de l'énergie : TotalEnergies annonce un "chèque gaz" de 100€ pour ses clients précaires et des remises en caisse pour le carburant en zone rurale

"Il faut qu'on fasse quelque chose vis-à-vis de nos clients", a déclaré le PDG du groupe.

1150 stations-service sont concernées par les remises en caisse, selon le PDG de TotalEnergies (illustration) ( AFP / JEFF PACHOUD )

Pendant que les prix de l'énergie continuent leur flambée, le groupe TotalEnergies a annoncé la mise en place de deux mesures adressées à leurs clients, selon des déclarations du PDG à l'antenne de RTL , mercredi 9 février.

A la question "Vous considérez que Total doit faire un geste pour alléger la facture des Français?", Patrick Pouyanné répond "Oui. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, c'est aussi ça le partage de la valeur ajoutée", a t-il lancé.

La première mesure s'adresse aux clients gaz en situation précaire, qui reçoivent déjà le chèque énergie du gouvernement. Ces derniers bénéficieront d'un chèque gaz de 100€, qui se traduira par une remise sur la facture. Celle-ci sera adressée à 200.000 clients abonnés en situation de précarité énergétique, soit une mesure que Patrick Pouyannée chiffre à 20 millions d'euros.

A partir du 14 février, 1150 stations-service concernées par une opération de remise

La deuxième mesure concerne le prix du carburant en zones rurales, où le groupe va offrir des remises en caisse dans ses stations-service, à hauteur de 10 centimes par litre. "Les prix à la pompe resteront les mêmes mais les clients verront la réduction à la caisse", indique le PDG de Total-Energies. Cette mesure s'appliquera à partir de lundi 14 février, "dans les 1150 stations" de Total-Energies en zone rurale, pour une durée de trois mois, a t-il déclaré,précisant que les "zones rurales" concernées sont les communes de moins de 6.000 habitants et les axes qui les relient.

Comparaison de différents types de combustibles dans la production totale d'énergie en France et dans les autres pays de l'Union européenne, en 2020, selon Eurostat ( AFP / )

La veille, l'Insee a indiqué que l'inflation devrait accélérer un peu plus que prévu au cours du premier semestre 2022, prévoyant qu'elle atteigne "entre 3% et 3,5%", tempérée toutefois par le "bouclier tarifaire" mis en place par le gouvernement contre la flambée des prix de l'énergie. En janvier, l'inflation a déjà atteint 2,9% sur un an, et ce mouvement devrait se poursuivre avec une répercussion des hausses des coûts de production alimentaires et industriels, poussés par l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières ces derniers mois, détaille l'Insee.