Privatisation de la Française des jeux : les particuliers sont séduits

Les Français sont joueurs, ils ont aussi l'âme de boursicoteurs. C'est en tout cas ce que laisse penser le démarrage réussi de l'opération de privatisation de la Française des jeux (FDJ). Ce samedi 9 novembre, à la sortie des agences bancaires, ils étaient plusieurs à s'être renseignés sur le sujet, certains se félicitant même d'avoir d'ores et déjà souscrit.C'est le cas de Roger, 70 ans, souriant en quittant les locaux du LCL du boulevard de Grenelle, à Paris (XVe). « Je me suis lancé, j'ai demandé à mon conseiller financier d'investir quelques milliers d'euros piochés sur mon livret A, qui ne me rapporte plus grand-chose, explique le retraité. Je sais qu'avec la FDJ, même si je ne gagne pas d'argent, je n'en perdrai pas non plus. Les Français sont tellement dingues de jeux que l'entreprise n'est pas près de faire faillite ». LIRE AUSSI > Privatisation de la Française des jeux : faut-il investir ?Aurélie, elle, une quadragénaire qui extirpe péniblement sa poussette du sas d'entrée sécurisé, hésite encore : « Dans l'absolu, je suis convaincue que c'est un bon investissement, et une façon de dynamiser mon plan d'épargne en actions (PEA), qui fait grise mine. Mais, par principe, je suis mal à l'aise à l'idée d'investir dans une société de jeux d'argent... »«Les conditions offrent un matelas de sécurité»Devant la BNP de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Eliane et Louis, un couple de retraités, ont sauté le pas après quelques hésitations d'un autre ordre : « Nous avons laissé des plumes dans la crise de 2008, et chat échaudé craint l'eau froide... Mais nous sommes quand même devenus actionnaires, parce que les conditions accordées aux particuliers (NDLR : 2 % de décote sur le prix de souscription, et la distribution d'une action gratuite pour dix détenues au bout de 18 mois) offrent un matelas de sécurité ».Au total, les particuliers ont souscrit depuis ...