Primonial REIM annonce une méga acquisition à Levallois-Perret : l'ensemble immobilier « Sémaphore »

Il s'agit d'un actif de bureaux de 12 100 m2 entièrement restructuré dans une des zones tertiaires les plus prisées de la région parisienne, à deux pas du premier quartier d'affaires européen de La Défense. Le vendeur est le gestionnaire d'actifs immobiliers Balzac REIM qui avait acheté cet immeuble en mai 2017 en partenariat avec la société anglaise d'investissement immobilier Europa Capital.

Primonial REIM a déboursé 142,5 millions € hors droits pour cet actif, ce qui donne une valorisation métrique proche de 12 000 € / m2, montrant l'attractivité et l'environnement très qualitatif de ce quartier de Neuilly-Levallois, considéré de plus en plus comme une extension du Quartier Central des Affaires Parisien (QCA). L'actif est entièrement pré-loué à Doctolib avec un bail ferme de 9 ans : la start-up française quittera ses locaux parisiens du 8ème arrondissement pour y emménager en janvier 2020 avec ses 1000 collaborateurs.

L'immeuble « Sémaphore » proposera à ses utilisateurs des prestations haut de gamme : un restaurant d'entreprise de 150 places, un auditorium, une salle de fitness, des plateaux de 1 600 m2, des zones de co-working, des terrasses végétalisées accessibles de 600 m2... Il vise l'obtention d'une double certification : HQE Rénovation niveau excellent, et BREEAM niveau good.

Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM, explique : « Cette acquisition illustre la stratégie de Primonial REIM d'investir dans des immeubles de bureaux complètement restructurés, situés dans des quartiers tertiaires établis et permettant d'accueillir des locataires de premier plan tel que Doctolib. Grâce à cette opération, nous assurons ainsi à nos clients investisseurs des revenus locatifs sur le long terme. »