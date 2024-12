Prêt in fine : une solution patrimoniale pour foyers aisés

Si ce type de financement avec un remboursement du capital en une fois à la sortie devient rare, il n′est pas impossible à dénicher. BoursoBank en propose d′ailleurs un dans sa nouvelle offre patrimoniale.

Pour financer un investissement à crédit, les particuliers ont généralement l'habitude de passer par un prêt dit amortissable. Ce financement classique consiste à rembourser chaque mois des intérêts mais aussi une partie du capital.

Il existe aussi un autre type de financement, moins connu il est vrai : le prêt in fine . Ici, l'emprunteur ne rembourse que les intérêts chaque mois. Le capital n'est restitué au prêteur qu'à la dernière échéance (en une fois). Le prêt in fine se rapproche donc des financements obligataires des entreprises.

Quelles sont les contraintes ?

N'étant remboursée qu'à la fin, la banque prend évidemment un risque plus important avec un prêt in fine. C'est la raison pour laquelle elle exige plus de garanties.

Le prêt in fine impose dès lors de pouvoir mettre un placement à titre de garantie en regard du financement et s'adresse donc aux foyers plutôt aisés.

