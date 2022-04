Présidentielle 2022 : Marine Le Pen propose de "rétablir un impôt sur la fortune financière"

Selon le Medef, le programme économique de la candidate du Rassemblement National "conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne".

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, lors d'un déplacement de campagne, le 11 avril 2022. ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Marine Le Pen assure que son programme économique est " très raisonnable" . "Il est fondé sur des principes très divergents de celui de monsieur Macron", a-t-elle déclaré au Micro de France inter , mardi 12 avril. La candidate n'a toutefois pas précisé qui serait chargé de porter son projet à Bercy : "Je ne donnerai pas de nom, mais vous avez le projet qui est le mien".

La veille, le Medef a estimé que le "programme d'Emmanuel Macron est le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi", tout en alertant "sur les conséquences de celui de Marine Le Pen". Selon un communiqué de l'organisation patronale , le programme de la candidate du Rassemblement National "conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne". En réponse, Marine Le Pen estime que le syndicat se montre "prudent" . En assurant que l'audition de son programme auprès du Medef "s'est très bien passé".

Biographie et éléments de programme de Marine Le Pen ( AFP / )

Autre annonce faite par la candidate RN, sa volonté de "rétablir un impôt sur la fortune financière" , dont sera exclue "la résidence principale ou unique. "Si elle est élue président de la République, Marine Le Pen a répété qu'elle exonérera d'impôt sur le revenu "tous les jeunes jusqu'à 30 ans". Et après la question d'un journaliste, elle a assuré que cette mesure concernerait même "les conseillers de McKinsey" , qu'elle espère voir gagner "assez bien leur vie pour payer l'impôt sur la fortune financière". "Peut-être que la première mesure en justice sociale est de faire payer l'impôt (aux entreprises) en France", a-t-elle ajouté.

"Plus de nucléaire"

Interrogée longuement sur son programme énergétique, la candidate a assuré qu'elle continuerait la sortie du fossile . "Je vais m'appuyer sur le nucléaire", a-t-elle précisé. "Vous parlez d'une dépendance au gaz et au pétrole, a-t-elle répondu à la journaliste qui interrogeait, mais l'Europe (en) est plus dépendante que la France, il faut donc sortir de ce marché européen de l'énergie".

Marine Le Pen estime que le parc nucléaire français "nous permet d'avoir une électricité très peu chère par rapport à nos voisins" . Elle explique être favorable à la construction d'"une paire d'EPR par an à partir de 2030" et fera "les investissements nécessaires pour repousser la durée de vie de l'ensemble des centrales à 60 ans". "Je souhaite qu'on investisse massivement dans l'Hydrogène, on avance sur ce sujet", a-t-elle suggéré.