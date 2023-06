Près de la moitié des Français ne connaît pas le montant de sa facture d’eau

Plus d’un quart des jeunes, qu’on dit pourtant sensibles à l’écologie, laissent des fuites en souffrance, selon un sondage.

Dès 2024, le gouvernement veut résorber les fuites d’eau en France, comme l’indiquait le président de la République lors de son discours sur le Plan eau en mars dernier: « U n litre d’eau sur cinq est perdu en raison des fuites, c’est inacceptabl e ». Ainsi, 180 millions d’euros seront mobilisés chaque année pour résoudre ce problème. Réparer les fuites d’eau, c’est un « écogeste oublié ou du moins non considéré à sa juste valeur », pour Nicolas Mogenot, directeur général de HomeServe Assistance, spécialisée dans les solutions d’assistance en matière de plomberie, d’électricité, de gaz et d’électroménager.

HomeServe a donc décidé de mener un sondage, avec Opinion Way, pour interroger les Français sur leur consommation d’eau. Parmi les enseignements de ce sondage, 46% des Français sondés ne connaissent pas le montant de leur facture d’eau à l’année. Au sein de ces 46%, on retrouve surtout des jeunes: 69% de personnes âgées de 18 à 24 ans, et 61% de 25 à 34. C’est le cas d’Alice, locataire parisienne de 29 ans, qui reconnaît « ne pas avoir les yeux rivés sur mon compteur d’eau. Je ne peux pas vous donner ne serait-ce qu’une fourchette de prix, la consommation d’eau étant comprise dans mes charges ». Toutefois, elle assure faire partie de cette « génération de jeunes que l’eau et la préservation de l’environnement touchent. Je suis vigilante, je ne fais pas tourner 15 machines par jour et je ne fais pas tourner mon lave-vaisselle s’il est presque vide ».

Cette quasi-trentenaire s’inscrit donc dans la droite ligne des 90% de Français interrogés qui déclarent être vigilants à leur consommation d’eau au quotidien. Parmi eux, 67% expliquent cette attention toute particulière à leur consommation d’eau pour des raisons économiques. « Aujourd’hui, les prises de paroles gouvernementales sur l’eau visent plus à préserver cette ressource qu’à évoquer le coût de l’eau alors que les deux sont importants. Si on consomme moins d’eau, on économise plus », assure Nicolas Mogenot.

23 packs d’eau perdus par semaine

De même, un tiers des Français pensent que les fuites d’eau n’ont pas d’impact sur leur consommation. « Les fuites d’eau goutte à goutte sont perçues comme un rien. Or, un robinet qui goutte, c’est 210 litres d’eau de perdus, soit l’équivalent de 23 packs d’eau par semaine, donc près d’un euro par semaine. Les petites fuites sont perçues comme une goutte d’eau dans la facture. Elles sont plus dangereuses car on se rend moins compte de leur impact », analyse Nicolas Mogenot. De même, une chasse d’eau qui fuit, c’est 4200 litres d’eau de perdus, soit l’équivalent de 35 baignoires remplies par semaine, donc environ 18 euros par semaine. Et pourtant, 42% des Français attendent 2 jours ou plus avant de réparer une fuite d’eau et 1 Français sur 10 admet avoir laissé passé plus d’un mois.

Ce sont là aussi les jeunes les plus mauvais élèves: 26% des répondants de moins de 35 ans laissent des fuites en souffrance contre 7% des plus de 65 ans. « C’est pourtant une population plus orientée sur l’écologie. Les jeunes manquent peut-être de temps ou procrastinent », s’interroge Nicolas Mogenot.