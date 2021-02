Près d'un Français sur six prêts à investir dans les cryptomonnaies

SONDAGE. Alors que le prix du bitcoin s'envole, les 18-25 ans apparaissent de plus en séduits par les cryptomonnaies, puisque 27% d'entre eux aimeraient investir, révèle un sondage l'Ifop pour le compte de Cointribune.

Le bitcoin est sans surprise la cryptomonnaie la plus connue des Français ( AFP / OZAN KOSE )

Avec la crise du Covid-19, les Français ont plus épargnés que d'habitude et certains songent à investir autrement. Si seulement 3% d'entre eux ont déjà investi dans les cryptomonnaies, 14% déclarent vouloir le faire , révèle un sondage réalisé en février par l'Ifop pour le compte de Cointribune auprès de 3.013 Français et dévoilé jeudi 18 février par Les Echos .

Dans le détail, les hommes ont plus investi que les femmes (5% contre 2%) et si ce n'est pas le cas sont plus intéressés par cet investissement (18% contre 9%). Les 18-24 ans sont par ailleurs plus enthousiastes que leurs aînés, 27% d'entre déclarant vouloir investir, contre 6% des plus de 65 ans, 11% des 50-64 ans, 16% des 35-49 ans et 19% des 25-34 ans. Ces derniers sont en revanche un peu plus nombreux que les 18-24 ans à avoir déjà investi (6% contre 5%).

Un enthousiasme grandissant qui s'explique par l'évolution des représentations qui lui sont associées. Désormais, pour 51% des Français il s'agit d'un placement rentable, soit 9 points de plus qu'en 2019 . Par ailleurs, si 75% des personnes interrogées n'y voient encore qu'un phénomène de mode, c'est 8 points de moins qu'en 2019. 61% des Français jugent néanmoins toujours que les cryptomonnaies sont un moyen de financement d'activités illégales (drogue, armes, terrorisme).

Le bitcoin, cryptomonnaie la plus plébiscitée

Le bitcoin est sans surprise la cryptomonnaie la plus connue des Français, avec un taux de notoriété de 83%, très loin devant ses concurrents ethereum (11%), Dogecoin (10%) ou ripple (XRP) (7%). Particulièrement médiatisé, le prix du bitcoin s'est envolé mardi 16 février à 50.000 dollars pour la première fois.

L'intérêt des Français dans les cryptomonnaies repose essentiellement sur l'idée de se faire de l'argent (91%) , plus que pour réaliser des achats (9%). Pourtant, près d'un quart des Français (24%) estiment que le bitcoin jouera un véritable rôle de monnaie à l'avenir. Un score supérieur à ceux du Yen (22%), du Yuan (19%) ou du Rouble (6%). Deux tiers de ceux qui ont déjà investi pensent eux le bitcoin jouera un véritable rôle, un score comparable à ceux du dollar (67%) et de l'euro (61%).

Après une performance vertigineuse en 2020, le bitcoin a vu sa valeur quintupler depuis un an. Avec plus de 18,6 millions de bitcoins émis depuis sa création par des anonymes en 2008, l'ensemble du marché vaut théoriquement plus de 923 milliards de dollars.