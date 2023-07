Si l’épisode Coronavirus semble bel et bien être derrière nous, et que les déplacements à travers la planète sont à nouveau plus fluides, n’oublions tout de même pas que le monde n’est pas un grand jardin zen et serein ... ! Certaines zones géographiques exposent en effet les voyageurs à des maladies infectieuses ou virus, heureusement plutôt bien connus, et contre lesquels il est assez facile de se prémunir... Vaccins, mesures de protection sanitaires, voici l’essentiel à savoir avant d’aller explorer le vaste monde !

Précautions sanitaires pour voyager-iStock-Liudmila Chernetska

Quels vaccins spécifiques, pour quelles destinations ?

Outre les vaccins universels, certains autres sont recommandés voire obligatoires, selon la région du monde visitée. Voici les principaux : Le vaccin contre la fièvre jaune : il est recommandé pour les voyageurs à destination de l’Afrique (l’Institut Pasteur indique que le continent concentre à lui seul, 95% des cas recensés dans le monde) et de l’Amérique du Sud. Il peut s’administrer dès l’âge de 6 mois et offre une protection à minima de 10 ans. Le vaccin contre la rage, concerne les personnes se rendant dans certaines zones isolées d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Nord ou du Sud. Une première injection est nécessaire 28 jours avant le départ, une seconde à J-7, puis une troisième à J-1. Le vaccin contre l’encéphalite japonaise est fortement conseillé pour ceux qui prévoient de séjourner en Asie du Sud Est, dans le nord de l’Australie, en Chine, au Japon, en Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée durant les saisons de fortes pluies. Bon à savoir : ce vaccin n’est disponible que dans les Centres agréés de vaccination internationale. Le vaccin contre l’encéphalite à tiques protège les visiteurs des zones forestières ou rurales du nord de la Chine, du nord de l’Asie centrale, du nord du Japon, de l’Europe septentrionale, centrale et orientale. Les vaccins contre l’hépatite A et B... Le premier concerne essentiellement l’Amérique centrale et du sud, l’Asie, l’Océanie et l’Afrique ; le second est conseillé pour les mêmes destinations auxquelles s’ajoutent certains pays d’Europe, ainsi que l’Amérique du Nord et du Sud. Le vaccin contre la fièvre typhoïde est vivement conseillé pour tout séjour prolongé dans les zones géographiques où l'hygiène est précaire, notamment dans le continent indien.

Les précautions à prendre contre le paludisme

Il n’existe, pour l’heure, pas de vaccin spécifique contre cette maladie qui sévit dans les régions tropicales et subtropicales d’Afrique et d’Amérique du Sud. Il est donc recommandé de se faire prescrire un traitement préventif et de s’équiper de produits répulsifs contre les moustiques.