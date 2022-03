Avec l’inflation constante des prix, il devient urgent d’apprendre à bien gérer son budget pour éviter de finir chaque fin de mois dans le rouge. Avec toutes les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qu’un ménage est amené à faire, économiser en déboursant moins peut sembler irréalisable. Pourtant, il est tout à fait possible d’optimiser davantage la gestion de son budget en réduisant les dépenses importantes, sans pour autant se priver d’un certain confort de vie.Comment s’y prendre pour ajuster son mode de consommation à une budgétisation plus réfléchie et ainsi moins dépenser ? Le point dans cet article.

Pouvoir d'achat : comment dépenser moins et faire des économies ?

Bien faire ses courses : jusqu’à 50% d’économie réalisée sur l’année

Les dépenses liées aux courses alimentaires sont parmi les charges courantes qui pèsent le plus dans la balance financière d’un ménage. Pourtant, il est possible d’en diminuer le poids en apprenant à gérer comme il faut son budget pour faire les courses. Cela implique, entre autres, de :Se conformer et de se limiter à la liste d’achats préétablie afin d’éviter tous risques d’achats compulsifs et inutiles. Dans l’idéal, il vaut mieux faire les courses le ventre bien rempli pour lutter contre les petites tentations ;Repérer les bonnes affaires et les magasins de grande distribution qui opèrent des promotions intéressantes ;Utiliser des applications qui génèrent des coupons de réduction, telles que Coupon Network.Toujours dans l’optique de réduire conséquemment ses dépenses alimentaires, il existe des applications, telles que Quoty ou Shopmium, qui remboursent une partie des courses.

Réduire ses charges fixes pour débourser moins

Outre les charges courantes que nous sortons régulièrement de notre portefeuille, les dépenses périodique d’abonnement pèsent également leur poids et, de ce fait, ne peuvent pas être négligées. Entre les forfaits mobiles, les abonnements à Netflix, à Spotify et à Salto, la plateforme de streaming française, la ligne téléphonique, la box internet et les assurances, les charges ne cessent pas de se multiplier. Cependant, là encore, il est possible de réduire ses dépenses et d’économiser quelques centaines d’euros à l’année. Pour ce faire, il faudra notamment : Se défaire des abonnements inutiles : à quoi bon cumuler des abonnements Netflix, Salto, Disney+ et OCS à la fois si ce n’est pour dépenser plus qu’il ne le faut ;Évaluer les prix des autres opérateurs et boîtes d’assurance et considérer l’idée de passer chez les concurrents, si cette démarche permet de débourser moins pour des services similaires.

Contrôler sa consommation d’énergie pour réduire les factures

Sans grande surprise, les factures d’électricité figurent incontestablement parmi les plus gros postes de dépenses d’un ménage. La hausse constante des prix de l’énergie n’y arrange rien, mais ne nous empêche pas pour autant de revoir nos habitudes pour abaisser la consommation. Pour ce faire, la bonne vieille méthode, qui consiste à comparer minutieusement les tarifs pratiqués par les différents fournisseurs pour choisir le plus rentable, demeure d’actualité. Enfin, il faut impérativement éviter de gaspiller de l’énergie en laissant les appareils en veille ou les chargeurs branchés constamment. Ce geste d’une extrême simplicité va permettre d’économiser une centaine d’euros à l’année.