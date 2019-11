Pourquoi les tarifs des complémentaires santé vont augmenter

Juré, craché : la réforme 100 % santé n'aura pas d'impact sur les tarifs des complémentaires. La Macif le prouve -- coup marketing ? --, annonçant ne pas augmenter du tout ses tarifs l'an prochain. Mais alors, pourquoi les concurrents vont-ils appliquer des hausses ? Pourquoi 3 % en moyenne pour les mutuelles, par exemple ?Le groupe mutualiste Malakoff Médéric Humanis, lui, a décidé d'une hausse moyenne « modérée » : + 2,8 % (hors effet d'âge). « On a fait des efforts mais difficile de faire moins », assure le directeur technique du groupe leader en assurance santé collective.L'homéopathie toujours rembourséeCar, en dehors des effets de la réforme 100 % santé, les décisions réglementaires ou législatives récentes ont un impact parfois conséquent pour les mutuelles et autres assurances. Ainsi, beaucoup de contrats en cours prévoient le remboursement de l'homéopathie à 100 %. Or, la ministre de la Santé, s'appuyant sur de récentes études, a décidé de dérembourser ces produits jugés insuffisamment efficaces. Au 1er janvier prochain, l'Assurance maladie ne remboursera donc plus 30 % mais 15 % de leur prix. Puis rien du tout en janvier 2021. Les complémentaires engagées par contrat se doivent de compenser. On parle de plus de 40 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour le secteur.Autre mesure, passée inaperçue : la hausse du ticket modérateur sur les actes lourds, supérieurs à 119 euros. Cette mesure augmente de 6 euros la participation des patients à ces actes et donc, très souvent, celle de leur mutuelle qui doivent ainsi trouver 40 millions d'euros de plus chaque année.Une chambre d'hôpital peut être facturée deux fois par jourEnfin, un décret permet dorénavant aux hôpitaux de facturer une même chambre deux fois le même jour : une fois au patient qui sort, une fois au patient qui arrive. Pour les assureurs, c'est près de 100 millions d'euros de dépenses supplémentaires. ...