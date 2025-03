Pourquoi le poinsettia est-il si difficile à conserver ?

Est-ce mission impossible de conserver son poinsettia jusqu’à Noël prochain ? Selon un fleuriste, si vous respectez quelques règles, votre jolie plante devrait retrouver ses couleurs au début de l’hiver.

Après les fêtes de fin d’année, nombreux sont ceux qui désespèrent en voyant leur poinsettia dépérir. Et ce n’est pas surprenant : cette fleur de Noël , avec ses belles feuilles vertes et rouges, est en effet délicate à entretenir. Mais rassurez-vous, des solutions existent pour lui redonner bonne mine et même la conserver jusqu’à Noël prochain.

Le poinsettia, une plante très populaire à Noël

Originaire du Mexique, le poinsettia, ou Euphorbia pulcherrima, fait partie de la famille des Euphorbiacées. Il a été introduit en Europe au XIXe siècle et est rapidement devenu un symbole de Noël.

Le poinsettia se décline en une grande variété de couleurs . Ses fleurs d’un rouge spectaculaire sont en réalité des bractées, des feuilles colorées. Ces bractées, issues de jeunes pousses situées au-dessus des feuilles vertes, se teintent généralement de rouge en hiver. Cependant, il existe désormais des variétés aux bractées jaunes , roses , abricot, saumon, offrant des nuances originales et surprenantes.

La véritable floraison du poinsettia, quant à elle, est plus discrète : de petites fleurs jaunes, rondes, apparaissent en hiver, au cœur des bouquets de bractées.

Fiche d’identité Nom scientifique Euphorbia pulcherrima Famille Euphorbiaceae Ordre Malpighiales Origine Mexique Variétés Plus de 150 Tailles de pots De 11 à 35 cm de diamètre Dans son habitat naturel, elle peut dépasser 3 m de hauteur Température Entre 18 et 20°C

Est-il normal que mon poinsettia perde ses feuilles ?

Lorsqu’il est conservé en intérieur, il est courant que le poinsettia perde ses belles feuilles, qui finissent souvent par se faner et tomber. « Ce phénomène est tout à fait naturel , indique Emmanuelle, fleuriste chez Créa Flor. Il indique simplement que la plante entre en période de dormance. »

Si votre poinsettia perd ses feuilles après les fêtes, il s’agit généralement d’un processus normal qui ne devrait pas être source d’inquiétude, à condition que la perte de feuilles soit modérée.

Cette phase de dormance survient à la fin de l’hiver , après sa floraison intense. Pendant cette période, la plante peut perdre une partie de son feuillage pour économiser de l’énergie avant de redémarrer sa croissance.

Le poinsettia, une plante exotique aujourd’hui classée parmi les euphorbes, provient des zones subtropicales du Mexique et d’Amérique centrale, où il bénéficie d’un repos végétatif après la floraison, en raison du climat plus sec et plus frais. Ce repos est essentiel à sa survie.

Dans nos maisons chauffées en permanence, le poinsettia ne bénéficie pas du changement climatique nécessaire et finit souvent par s’épuiser après avoir servi de décoration pendant les fêtes.

Comment conserver votre poinsettia après les fêtes ?

« Pour conserver votre poinsettia après les fêtes, il est essentiel de respecter sa période de repos, semblable à celle qu’il connaît dans son milieu naturel après la floraison », explique la fleuriste .

De février à mars , placez votre poinsettia dans une pièce fraîche (entre 14 et 15°C) et réduisez progressivement les arrosages. Laissez la surface du terreau sécher entre chaque arrosage. La plante perdra ses feuilles, mais les tiges doivent rester fermes et non flétries pour assurer une reprise de croissance efficace.

Vers avril , taillez chaque tige à environ 10 cm de sa base pour favoriser une croissance saine. Rempotez la plante dans un terreau frais et bien drainé. Utilisez un mélange de terreau végétal, de compost et de sable ou de perlite pour améliorer le drainage.

En mai , augmentez les arrosages progressivement, de préférence en immergeant le pot dans l’eau (sans laisser d’eau dans la soucoupe), pour encourager le redémarrage. Veillez à ce que le poinsettia retrouve de l’humidité sans excès.

En juillet , vous pouvez commencer à sortir progressivement votre poinsettia à l’extérieur, en évitant de l’exposer directement au soleil.

Pour faire rougir les pousses du poinsettia, tout se joue sur la durée d’exposition à la lumière, appelée photopériode. Emmanuelle, fleuriste, recommande de placer la plante dans l’obscurité totale pendant 12 à 14 heures chaque jour, dès le mois de septembre . Le reste du temps, exposez-la à la lumière naturelle. « Pour simplifier cette tâche, vous pouvez isoler votre poinsettia dans une pièce sombre ou, plus simplement, le recouvrir d’un carton opaque. » Cette routine, répétée quotidiennement, permettra à votre plante de retrouver ses magnifiques bractées rouges pour les fêtes.

Il est également essentiel que la température nocturne soit fraîche, idéalement entre 15 et 18°C. Ce processus doit durer pendant au moins 8 semaines pour garantir une floraison réussie.

Dès octobre , commencez à apporter un peu d’engrais organique pour plantes fleuries à chaque arrosage pour stimuler la floraison.

En novembre , rempotez votre poinsettia dans un pot légèrement plus grand et placez-le dans un endroit sans soleil direct pour conserver des bractées bien colorées. Attendez que les bractées se colorent avant de réduire l’arrosage à 1 ou 2 fois par mois maximum.

Pourquoi mon poinsettia ne reprend-il pas ?

En dehors de son repos végétatif, si votre étoile de Noël perd de sa splendeur ou si ses feuilles colorées ne repoussent pas, cela est généralement dû à un stress. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ce stress.

Arrosage inadapté

Le poinsettia est particulièrement sensible aux variations d’arrosage . Si vous constatez que votre plante jaunit puis perd ses feuilles, il est probable qu’un excès d’eau ait provoqué la pourriture de ses racines. À l’inverse, un manque d’humidité peut rapidement assécher ses feuilles.

Humidité et température inappropriées

Originaire des régions tropicales du Mexique, le poinsettia est une plante frileuse qui n’apprécie ni les courants d’air ni les changements brusques de température. Si votre plante y est exposée, cela peut expliquer la chute de ses feuilles. Par ailleurs, une pièce trop sèche, notamment en raison du chauffage, peut également affecter sa santé.

Manque ou surexposition à la lumière

Le poinsettia préfère la lumière naturelle, mais il redoute le soleil direct. Si vous constatez une perte de feuilles sans jaunissement préalable, une exposition excessive à la lumière directe du soleil en est probablement la cause.

Comment sauver son poinsettia ?

Malgré vos efforts, il peut arriver que votre poinsettia perde ses feuilles et montre des signes inquiétants de dépérissement. Si vous êtes dans cette situation, découvrez les conseils d’un expert en botanique pour redonner vie à votre poinsettia :

Retirez la plante de son pot délicatement pour ne pas abîmer davantage les racines.

Recherchez des racines abîmées ou pourries.

Supprimez les parties atteintes pour éviter la propagation de la pourriture.

Si vous réutilisez le même pot, lavez-le soigneusement. Sinon, optez pour un pot neuf.

Déposez des billes d’argile au fond pour éviter les excès d’eau.

Utilisez un terreau adapté aux plantes d’intérieur pour favoriser une reprise optimale.

Attendez 24 à 48 heures avant de procéder au premier arrosage.

Si les racines sont encore en bonne santé et que les conditions sont respectées, votre poinsettia devrait progressivement retrouver sa vigueur et sa couleur éclatante.