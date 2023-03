Pourquoi le Perrier se fait de plus en plus rare dans les rayons des supermarchés ?

Les difficultés d'approvisionnement de la petite bouteille verte pourraient encore durer «quelque mois», selon Nestlé Waters France.

Un Perrier citron ? Il va falloir désormais reporter ce petit plaisir. Les célèbres bouteilles de couleur verte d'eau pétillante commencent sérieusement à manquer dans les rayons des supermarchés et autres points de vente. Contacté par Le Figaro, Nestlé Waters France a mis en cause les « événements climatiques devenus plus fréquents et plus intenses, avec une alternance d'épisodes de sécheresse et de fortes pluies ». «La situation économique actuelle et le contexte mondial ont également des impacts significatifs dans la chaîne d'approvisionnement de certaines matières premières », ajoute le groupe qui exploite la marque Perrier.

Tout est mis en œuvre pour assurer de nouveau la disponibilité de la boisson pétillante, à commencer par l'accélération de la modernisation de leur site de Vergèze. Le groupe Nestlé Waters France indique néanmoins que la « complète disponibilité des produits Perrier » sera affectée sur le court terme et « encore pour quelques mois ».

Vers une pénurie d'eau pétillante ?

Pour fabriquer de l'eau gazeuse, il faut du CO2 alimentaire. Or ce gaz carbonique a connu des tensions et une hausse de prix. Le CO2 alimentaire est un produit dérivé de la fabrication d'engrais, qui est récupéré, filtré puis purifié. Mais pour fabriquer de l'engrais, il faut du gaz. « Avec la guerre en Ukraine, les prix de l'engrais ont explosé, donc les fabricants ont arrêté d'en produire » explique le directeur général France de Sodastream, la machine à eau gazeuse.

Une usine Sanpellegrino a par exemple été mise à l'arrêt temporairement en Italie au trimestre dernier, faute d'approvisionnement en CO2 alimentaire. L'activité de gaz carbonique alimentaire étant essentielle pour Sodastream, l'entreprise a donc anticipé ses « approvisionnements fin de l'année dernière pour ne pas faire face à une pénurie pour ses machines ».

Fin 2022, les eaux gazeuses ont effectivement connu des difficultés d'approvisionnement, mais qui se sont nettement améliorées en début d'année, selon NielsenIQ. « Les gens pourront continuer à consommer de l'eau gazeuse », rassure finalement Christophe Laffont, directeur général de SodaStream France