Pourquoi l′assurance vie a fait le plein en 2024

Avec 173 milliards d′euros versés en 2024, ce placement frôle les 2.000 milliards d′encours et confirme son statut de produit d′épargne préféré.

L'assurance vie reste, année après année, le placement favori des épargnants. Les chiffres de l'année 2024 qui viennent d'être dévoilés par la fédération France Assureurs confirment cette tendance.

L'an dernier, les versements sur les contrats ont atteint un niveau inédit de 173 milliards d'euros , bien au-delà de la moyenne autour des 150 milliards par an observée ces dernières années, et des 130 à 140 milliards par an avant la crise du Covid.

«L'année 2024 a permis à l'assurance vie de consolider sa position comme produit d'épargne préféré des Français (...), souligne Paul Esmein, directeur général de France Assureurs. Les Français ne s'y sont pas trompés puisqu'ils lui ont confié cette année près de 30 milliards d'euros supplémentaires ».

Et comme dans le même temps, les